फैटी लिवर के लिए सबसे अच्छा नाश्ता क्या है, यहां जानें फैटी लिवर वालों को ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए?

Fatty Liver Me Kya Khana Chahiye In Hindi: जब लिवर में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है उसे फैटी लिवर कहा जाता है. यह समस्या ज्यादा बाहर का खाने और बदलते लाइफस्टाइल के कारण हो सकती है और इसका समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह आगे चलकर लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों को बुलावा दे सकती हैं. कई लोग इससे राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं, जो लिवर की हेल्थ के लिए फायदेमंद माने जा सकते हैं.

फैटी लिवर में सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए?

ओट्स: ओट्स में फाइबर की अच्छी मात्र पाई जाती है, जो फैटी लिवर वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह पाचन को सुधारता है और लिवर पर दबाव नहीं डालता. आप चाहें, तो इसे पानी में या कम फैट वाले दूध में बना सकते हैं और सेवन कर सकते हैं.

दलिया: फैटी लिवर वालों के लिए दलिया एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता हो सकता है, यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, जो फैटी लिवर के लिए जरूरी माना जाता है.

उबली सब्जियां: लौकी, गाजर, तोरी जैसी हल्की सब्जियां नाश्ते में शामिल की जा सकती हैं. ये लिवर के लिए हल्की और फायदेमंद होती हैं. नियमित रूप से इनका सेवन शरीर को और भी कई लाभ पहुंचा सकते हैं.

एवोकाडो: एवोकाडो मोनोअनसैचुरेटेड वसा, फाइबर और ग्लूटाथियोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. ये लीवर को नुकसान से बचाने और लीवर के स्वास्थ्य संकेतकों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो इसका सैंडविच बनाकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)