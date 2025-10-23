लिवर डिटॉक्स कैसे करें? ये ड्रिंक्स करेंगी आपकी मदद

How To Detox Liver Naturally At Home: लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबोलिज्म और न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आज के समय में बदलता लाइफस्टाइल और गलत खान-पान का सबसे ज्यादा असर लिवर पर पड़ रहा है जो उसकी कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर रहा है. ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए लिवर डिटॉक्स करना बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कैसे? आइए जानते हैं कि लिवर को डिटॉक्स करने के आसान तरीके कौन-कौन से हैं, जिनसे आप घर बैठे ही आपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं.

लिवर को साफ करने के लिए कौन से घरेलू उपाय हैं?

नींबू पानी: रोजाना सुबह खाली पेट हल्के गरम पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना लिवर के लिए बहुत फायदेमंद माना जा सकता है. नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर है जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसका सेवन पाचन के लिए भी बेहतर माना जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: ये 3 लोग भूलकर भी न खाएं सिंघाड़ा...

चुकंदर का जूस: चुकंदर के जूस में मौजूद बीटालेन नामक तत्व लिवर से हानिकारक तत्वों को निकालने में मदद कर सकता है. चुकंदर का जूस लिवर की ऑक्सीडेटिव डैमेज और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है. हफ्ते में एक या दो बार चुकंदर का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

हल्दी वाला दूध: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट है, जो लिवर की सूजन को कम करता है और उसे डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप रात में सोने से पहले हल्का गुनगुना हल्दी वाला दूध पीकर सोते हैं तो लिवर को ठीक रखने के साथ ही साथ अच्छी नींद भी ले सकते हैं.

ग्रीन टी: ग्रीन टी में पाए जाने वाले पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट की बड़ी मात्रा लिवर के लिए भी फायदेमंद है. इसके एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं, जो लिवर को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रमुख कारक है. रोजाना एक से दो कप ग्रीन टी पीने से लाभ मिल सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)