Drinking lemon water empty stomach: अगर आप किसी भी हेल्थ फ्रीक(Wellness Enthusiast) या न्यूट्रिशनिस्ट(Nutritionist) का 'Day in my life' वीडियो देखें, तो एक चीज़ हर किसी में कॉमन मिलेगी—वे अपने दिन की शुरुआत एक गिलास नींबू पानी(Lemon Water) से करते हैं. ज्यादातर लोग इसके फायदों को बस डिटॉक्स(Detox) या हाइड्रेशन(Hydration) तक सीमित मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह ड्रिंक इससे कहीं ज़्यादा फायदेमंद है. हेल्थ और वेलनेस एक्सपर्ट्स (Health and Wellness Experts) इसे क्यों इतना पसंद करते हैं, अब समय आ गया है कि आप भी जान लें.

Rojana Nimbu Pani Pine Ke Fayde: सुबह सबसे पहले एक गिलास नींबू पानी पीना किसी अमृत से कम नहीं है, जिसे शायद आप अब तक अपनी बॉडी को देने से चूक रहे थे. आइए जानते हैं कि यह ड्रिंक न्यूट्रिशनिस्ट के बीच इतना लोकप्रिय क्यों है और यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे बेहतर बना सकता है.

रोज़ नींबू पानी पीने के 7 ज़बरदस्त फायदे

1. पाचन तंत्र (Digestion) को किक-स्टार्ट : न्यूट्रिशनिस्ट दीप्‍ति‍ खटूजा के मुताबिक, सुबह एक गिलास नींबू पानी पीने से पाचन क्रिया तुरंत शुरू हो जाती है. यह पेट फूलना (Bloating)और सीने की जलन (Heartburn)जैसी समस्याओं में मदद करता है. नींबू पानी पित्त (Bile)और गैस्ट्रिक जूस(Gastric Juice) के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे गैस बनने की रोकथाम होती है.

2. इम्यूनिटी (Immune System) को मज़बूती : हम सभी जानते हैं कि नींबू के रस में विटामिन सी(Vitamin C) भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता(Immunity) को मज़बूत बनाता है. इसके अलावा, इसमें विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई ज़रूरी एंजाइम्सभी होते हैं. 'जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म' में 2014 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, नींबू में मौजूद मिनरल्स ब्लड प्रेशर(Blood Pressure) को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपका ओवरऑल स्वास्थ्यबेहतर होता है.

3. एंटी-एजिंग (Anti-Ageing) का नेचुरल उपाय : न्यूट्रिशनिस्ट प्रादा के अनुसार, नींबू में मौजूद भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स(Free Radicals) से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. 'फ्रंटियर्स' में 2021 में प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि नींबू के छिलके त्वचा की कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. डाइटिशियन बेंसले बताती हैं कि ये कोलेजन(Collagen) उत्पादन को भी बढ़ाते हैं, जो आपकी त्वचा को जवां और कसा हुआ(Youthful and Tight) रखने के लिए बहुत ज़रूरी है.

4. शरीर को करता है हाइड्रेट (Hydration) : दिन की शुरुआत नींबू पानी से करने से आप अपने हाइड्रेशन लक्ष्य की ओर सही ट्रैक पर आ जाते हैं. ख़ासकर जब आप इसे खाली पेट पीते हैं, तो यह मेटाबॉलिज्म को उत्तेजित करता है और आपके पानी पीने की आदत को सुधारने में मदद करता है.

5. चिंता और तनाव (Anxiety) को करता है कम : 'बीएमसी' में प्रकाशित 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन मरीज़ों ने खुशबू चिकित्सा (Aromatherapy) के रूप में नींबू का इस्तेमाल किया, उनमें सर्जरी से पहले की चिंता कम हुई. पानी पीने से पहले नींबू पानी को सूंघने मात्र से आपके दिमाग और इंद्रियों को शांति मिलती है.

6. वजन कंट्रोल (Weight Management) में सहायक : 'जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन' में 2008 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नींबू में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स (Polyphenols) डाइट की वजह से होने वाले मोटापे (Obesity) को दबा सकते हैं. बेंसले के अनुसार, "हालांकि नींबू पानी रासायनिक गुणों से सीधे वजन कम करने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह मोटापे के खतरेको ज़रूर कम कर सकता है."

7. किडनी स्टोन (Kidney Stones) की रोकथाम : अमेरिकन किडनी फंड (2024 रिपोर्ट) के अनुसार, अमेरिका में हर 10 में से 1 पुरुष और 14 में से 1 महिला किडनी स्टोन से प्रभावित होती है. डॉ. हीदर वियोला समझाती हैं कि नींबू पानी में साइट्रेट(Citrate) की मात्रा ज़्यादा होती है. यह यौगिक यूरिन में मौजूद कैल्शियम से जुड़ जाता है और पत्थरी बनाने वाले क्रिस्टल(Crystals) को बनने से रोकता है. नींबू पानी पीने से यूरिन की मात्रा बढ़ती है और पत्थरी बनाने वाले पदार्थ पतले हो जाते हैं.

नींबू पानी पीने का सही तरीका और समय | Nimbu Pani Kab Pina Chahiye

डाइटिशियन बेंसले कहती हैं कि इसे बहुत ज़्यादा खाली पेट पीने से बचें, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक होने पर यह पहले से मौजूद पाचन समस्याओं को बिगाड़ सकता है.

दांतों का ख्याल: नींबू पानी रोज़ पीने से दाँतों के इनेमल (Tooth Enamel) को नुकसान पहुँच सकता है. इसलिए स्ट्रॉ (Straw)से पीना बेहतर है.

गुनगुना पिएं: इसे गुनगुना (Lukewarm)पीना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह आपके शरीर के तापमान के बराबर होता है. इससे यह बहुत तेज़ी से अवशोषित (Absorbed Faster) हो जाता है, क्योंकि शरीर को इसे पचाने के लिए इसका तापमान कम नहीं करना पड़ता.

नींबू पानी बनाने का तरीका | How To Make Lemon Water

पतले छिलके वाला नींबू चुनें, उसे धो लें और गोल स्लाइसमें काट लें.

हर सुबह इन्हें एक गिलास गुनगुने पानी में डालें.

आप स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें अदरक (Ginger)या रोज़मेरी(Rosemary) भी मिला सकते हैं.

