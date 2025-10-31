विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या पीने से किडनी में पथरी होती है?

What Drinks Cause The Most Kidney Stones: आज हम आपको इस स्टोरी में कौन सी ड्रिंक ज्यादा पीने से किडनी में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो ड्रिंक्स.

Read Time: 3 mins
Share
क्या पीने से किडनी में पथरी होती है?
क्या एनर्जी ड्रिंक्स किडनी स्टोन देते हैं?

What Drinks Cause The Most Kidney Stones: आज के समय में गलत खान-पान की आदतें हमारी सेहत पर सीधा असर डाल रही हैं और कई दिक्कतों का कारण बन रही हैं, जिन में से एक समस्या है किडनी स्टोन की जो आज के समय में बहुत आम हो गई है. आज के समय में स्टोन की समस्या बच्चों में भी देखने को मिल रही है. किडनी में स्टोन बनने के कई कारण हैं जैसे पानी की कमी, ज्यादा नमक का सेवन, और कई तरह की ड्रिंक का सेवन. आज हम आपको इस स्टोरी में कौन सी ड्रिंक ज्यादा पीने से किडनी में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो ड्रिंक्स.

किडनी स्टोन बनने का मुख्य कारण क्या है?

सॉफ्ट ड्रिंक: सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक या सोडा में ज्यादा मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड और शुगर पाई जाती है. फॉस्फोरिक एसिड शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित कर सकता और स्टोन बनने की संभावना को बढ़ा सकता है. वहीं, चीनी किडनी पर दबाव डाल सकती है. इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी पीने से क्या होता है?

एनर्जी ड्रिंक: आजकल थकान को दूर करने के लिए लोग एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन ड्रिंक्स मे कैफीन और शुगर पाई जाती है जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है. जरूरत से ज्यादा इन ड्रिंक्स का सेवन किडनी में स्टोन बनने का कारण बन सकती है. 

पैक्ड फ्रूट ड्रिंक: पैक्ड जूस में प्राकृतिक फलों से ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज सिरप और प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं जो शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा सकते हैं और स्टोन बनने का कारण बन सकते हैं. ऐसे में आप घर पर निकाले गए ताजे फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kya Soda Se Kidney Stones Hota Hai, Kya Soda Se Kidney Stones Hota Hai ? |, Kidney Me Stone Hone Par Kya Nahi Khana Chaiye, Kidney Stone Me Kya Khaye, Kidney Stone Kaise Pata Chalta Hai
Get App for Better Experience
Install Now