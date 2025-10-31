क्या पीने से किडनी में पथरी होती है?

What Drinks Cause The Most Kidney Stones: आज के समय में गलत खान-पान की आदतें हमारी सेहत पर सीधा असर डाल रही हैं और कई दिक्कतों का कारण बन रही हैं, जिन में से एक समस्या है किडनी स्टोन की जो आज के समय में बहुत आम हो गई है. आज के समय में स्टोन की समस्या बच्चों में भी देखने को मिल रही है. किडनी में स्टोन बनने के कई कारण हैं जैसे पानी की कमी, ज्यादा नमक का सेवन, और कई तरह की ड्रिंक का सेवन. आज हम आपको इस स्टोरी में कौन सी ड्रिंक ज्यादा पीने से किडनी में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो ड्रिंक्स.

किडनी स्टोन बनने का मुख्य कारण क्या है?

सॉफ्ट ड्रिंक: सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक या सोडा में ज्यादा मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड और शुगर पाई जाती है. फॉस्फोरिक एसिड शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित कर सकता और स्टोन बनने की संभावना को बढ़ा सकता है. वहीं, चीनी किडनी पर दबाव डाल सकती है. इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए.

एनर्जी ड्रिंक: आजकल थकान को दूर करने के लिए लोग एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन ड्रिंक्स मे कैफीन और शुगर पाई जाती है जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है. जरूरत से ज्यादा इन ड्रिंक्स का सेवन किडनी में स्टोन बनने का कारण बन सकती है.

पैक्ड फ्रूट ड्रिंक: पैक्ड जूस में प्राकृतिक फलों से ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज सिरप और प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं जो शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा सकते हैं और स्टोन बनने का कारण बन सकते हैं. ऐसे में आप घर पर निकाले गए ताजे फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)