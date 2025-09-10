रोजाना एक कीवी खाने से क्या होता है?

Kiwi Ke Fayde: कीवी एक खट्टा-मीठा और ताजगी से भरपूर फल है. जो दिखने में छोटा जरूर होता है, लेकिन पोषण के मामले में किसी से कम नहीं है. इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, पोटैशियम, फाइबर, और कई एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने से लेकर स्किन, बाल, दिल और पाचन स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाए जा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कीवी खाने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

Kiwi Kab Khana Chahiye | Kiwi Khane Se Kya Fayda Hota Hai | Health Benefits Of Kiwi

कीवी खाने के फायदे

इम्यूनिटी: कीवी में विटामिन सी मात्रा ज्यादा होती है. इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से कीवी खाने से सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: रोज सुबह खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है?

पेट: कीवी में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इसका सेवन पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और अपच से राहत दिला सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, उनके लिए कीवी का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

स्किन: कीवी में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई पाया जाता है. जो त्वचा को ठीक रखकर झुर्रियों और मुंहासों से बचाने में मदद कर सकता है. इसका सेवन त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करता है और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है.

वजन: कीवी में कम कैलोरी और फाइबर ज्यादा होता है, इसका सेवन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवा सकता है. जिससे ओवरईटिंग की संभावना कम होती है और वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

दिल: कीवी में पोटैशियम और फाइबर पाया जाता है जो दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. इसका सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)