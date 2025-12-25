संजू सैमसन vs ईशान किशन, कौन है T20I का विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज? देखें आंकड़े

Ishan Kishan vs Sanju Samson:7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है. बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान किया है. शुभमन गिल को खराब फॉर्म के चलते टीम से ड्रॉप किया गया. जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ने वाले ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया गया है. दूसरी तरफ संजू सैमसन, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में ओपनिंग करते हुए विस्फोटक पारी खेली थी, वो भी टीम में जगह बनाने में सफल हुए हैं. वर्ल्ड कप टीम में संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों के होने से सवाल होता है कि आखिर कौन ओपनिंग करेगा. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से संजू ने ओपनिंग में दमदार प्रदर्शन किया है. जबकि ईशान का रिकॉर्ड भी शानदार है. ऐसे में देखना होगा कि मैनेजमेंट किसे मौका देता है.

संजू सैमसन vs ईशान किशन

बात अगर आंकड़ों की करें तो ईशान किशन ने भारत के लिए 27 मुकाबलों में ओपनिंग की है. इस दौरान उन्होंने 24.51 की औसत और 122.36 की स्ट्राइक रेट से 662 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 122.36 का रहा है. ईशान के बल्ले से इस दौरान 4 अर्द्धशतक आए हैं.

वहीं संजू सैमसन ने 18 पारियों में 32.88 की औसत और 178.02 की स्ट्राइक रेट से 559 रन बनाए हैं. संजू के बल्ले से इस दौरान 3 शतक और 1 अर्द्धशतक आया है. संजू ने ओपनिंग करते हुए 53 चौके और 37 छक्के लगाए हैं तो किशन ने 73 चौके और 26 छक्के.

बीते 10 पारियों में कैसा है रिकॉर्ड

हालांकि, ईशान का रिकॉर्ड बीते 10 पारियों में बहुत अच्छा नहीं है. उन्होंने 6 अगस्त 2023 को भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में आखिरी बार ओपनिंग की थी. इस दौरान उनके बल्ले से 27 रन आए हैं. ईशान ने बीती 10 पारियों में 37, 2, 1, 4, 19, 1, 6 और 27 रनों का पारी खेली है. ईशान किशन ने ओपनिंग करते हुए आखिरी अर्द्धशतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था. यह पारी उन्होंने 14 जनवरी 2022 को विशाखापट्टनम में खेली थी.

बात अगर संजू की करें तो उनका रिकॉर्ड तो दमदार है. लेकिन निरंतरता मैनेजमेंट के लिए चिंता की बात है. संजू पांच पारियों में दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाए हैं, जबकि उन्होंने दो शतक भी लगाए हैं. संजू ने 107, 0,0,109*, 26, 5, 3, 1, 16 और 37 रनों की पारी खेली है.

संजू की जगह दिख रही पक्की!

शुभमन गिल जब उपकप्तान के तौर पर टीम में आए थे, तब संजू को ओपनिंग स्लॉट से मध्यक्रम में जाना पड़ा था. टीम मैनेजमेंट ने जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से गिल को ड्रॉप करने का फैसला लिया था, तो संजू ओपनिंग करने आए थे. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि गिल के जाने के बाद संजू टीम में आएंगे और ओपनिंग करेंगे. जबकि ईशान को प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू.

