आलू-प्याज एक साथ रखते हैं? ये गलती पड़ सकती है महंगी, जानें क्यों

हमारे भारतीय घरों में अगर कोई दो सब्जियां हैं जो हर वक्त किचन में मौजूद रहती हैं, तो वो हैं आलू और प्याज. सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर, इनके बिना तो हमारी रसोई अधूरी है. लेकिन क्या आपके घर में भी इन दोनों को एक ही सुंदर सी टोकरी में साथ साथ सजाकर रखा जाता है? अगर हां, तो ठहरिए! आप अंजाने में अपने किचन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं.

चलो, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं. परसों ही की बात है, मेरी एक सहेली रीना ने बाजार से एकदम ताजे आलू और लाल लाल प्याज खरीदे. उसने बड़े चाव से दोनों को एक ही बड़ी सी प्लास्टिक की टोकरी में भरकर सिंक के नीचे रख दिया. सोचा कि जगह भी बचेगी और दोनों दोस्त साथ में खुश रहेंगे.

लेकिन सिर्फ चार दिन बाद जब उसने सब्जी बनाने के लिए टोकरी निकाली, तो देखा कि आधे से ज्यादा प्याज सड़ चुके थे और आलुओं में से छोटे छोटे हरे अंकुर (Sprouts) निकल आए थे. रीना परेशान हो गई कि आखिर इतनी जल्दी सब खराब कैसे हो गया?

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आलू और प्याज साथ रखने से क्या होता है?

अक्सर हम लोग सोचते हैं कि दोनों सूखी सब्जियां हैं, तो साथ रखने में क्या हर्ज है? पर इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस काम करता है. असल में, प्याज के अंदर से प्राकृतिक रूप से 'एथिलीन' (Ethylene) नाम की एक गैस निकलती है.

प्याज और आलू की अलग-अलग स्टोरेज जरूरतें होती हैं. इन्हें साथ रखने पर नमी और गैसों के प्रभाव के कारण दोनों जल्दी खराब हो सकते हैं. यह गैस किसी भी फल या सब्जी को जल्दी पकाने का काम करती है.

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जब आप प्याज को आलू के पास रखते हैं, तो प्याज से निकलने वाली यह गैस आलू को बहुत तेजी से पकाने लगती है. नतीजा यह होता है कि आलू समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, यानी उनमें अंकुर निकलने लगते हैं और वे अंदर से ढीले पड़ जाते हैं.

यही नहीं, कहानी में एक और मोड़ है. आलू के अंदर बहुत ज्यादा नमी (Moisture) होती है. जब आलू प्याज के संपर्क में रहता है, तो उसकी नमी की वजह से प्याज में सीलन आ जाती है.

बस फिर क्या, प्याज में फंगस लग जाती है और वो सड़कर बदबू मारने लगता है. यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, साथ रहकर दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं.

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हम लोग अक्सर क्या गलतियां कर बैठते हैं?

एक ही बास्केट में ठूसना: जगह बचाने के चक्कर में हम दोनों को एक ही जगह भर देते हैं.

जगह बचाने के चक्कर में हम दोनों को एक ही जगह भर देते हैं. प्लास्टिक बैग में बंद करना: बाजार से जिस पॉलीथिन में सब्जी आती है, कई लोग उसी में बांधकर रख देते हैं. इससे हवा पास नहीं होती और सब्जियां दम घुटने से सड़ जाती हैं.

बाजार से जिस पॉलीथिन में सब्जी आती है, कई लोग उसी में बांधकर रख देते हैं. इससे हवा पास नहीं होती और सब्जियां दम घुटने से सड़ जाती हैं. सिंक के नीचे अंधेरे में रखना: सिंक के नीचे पहले से ही सीलन होती है, वहां इन्हें रखने से ये और जल्दी खराब होते हैं.

तो फिर इन्हें स्टोर करने का सही तरीका क्या है?

अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी सब्जियां हफ्तों तक ताजी रहें, तो इन आसान टिप्स को नोट कर लीजिए:

सबसे पहला नियम, आलू और प्याज को कम से कम दो अलग अलग टोकरियों में रखें. दोनों के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए. इन्हें हमेशा ऐसी जगह रखें जहां हवा आती जाती हो, जैसे बांस की या जालीदार टोकरी. आलुओं को अंधेरी और सूखी जगह पसंद होती है, लेकिन वहां नमी नहीं होनी चाहिए. अगर आप इन्हें किसी रैक में रख रहे हैं, तो नीचे अखबार या पेपर टॉवल बिछा दें, जो एक्स्ट्रा नमी को सोख लेगा.

तो अगली बार जब आप बाजार से सब्जी लेकर आएं, तो रीना वाली गलती बिलकुल मत दोहराइएगा. आलू और प्याज की यह अनोखी दुश्मनी याद रखिएगा और दोनों को अलग ही रखिएगा!

अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या आलू और प्याज एक साथ रख सकते हैं?

नहीं, इससे दोनों के जल्दी खराब होने का जोखिम बढ़ सकता है.

आलू में जल्दी अंकुर क्यों निकलते हैं?

गलत स्टोरेज, नमी और तापमान इसके प्रमुख कारण हैं.

प्याज जल्दी सड़ने का कारण क्या है?

अधिक नमी और खराब वेंटिलेशन.

आलू रखने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है?

सूखी, ठंडी और अंधेरी जगह.

प्याज को कैसे स्टोर करना चाहिए?

हवादार टोकरी या जालीदार कंटेनर में.