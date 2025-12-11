Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी मेथी-मटर पराठा, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए खाने में क्या बनाएं जो हेल्दी हो और उनको पसंद भी आए. हर रोज टिफिन में क्या बनाकर दें ये हर मां के लिए एक बड़ा सवाल होता है. तो आज हम आपके इसी सवाल का एक आसान सा जवाब लेकर के आए हैं. सर्दियों के मौसम में मेथी और मटर खूब आती है तो आप अपने बच्चे के लिए मेथी-मटर का पराठा बना सकते हैं. ये हेल्दी और खाने में टेस्टी भी है.

सामग्री

2 कप आटा

1 कप मेथी के पत्ते

स्वादानुसार नमक

तेल या घी

1 कप उबले हुए मटर

1 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

1 बारीक कटा हुआ प्याज

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच हल्दी

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

1/2 चम्मच धनिया पाउडर

रेसिपी

मेथी मटर का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में आटा लें और उसमें थोड़ा सा नमक और तेल डालकर मिक्स करें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें. आटे को रेस्ट होने के लिए कुछ देर तक रख दें. तब तक आप मेथी को अच्छे से धोकर साफ कर लें और इसको बारीक काट लें. मटर को भी उबाल कर दरदरा पीस लें. अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें. अब इसमें बारीक कटा हरा मिर्च डालकर हल्का सा फ्राई करें और फिर इसमें मेथी डालकर अच्छे से पकाएं और इसके बाद मटर डालकर अच्छे से पका लें. अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला को डाल दें और थोड़ी देर तक पका लें. इस मिश्रण को ठंडा होने दें.

अब आटे की छोटी सी लोई लें और उसमें फिलिंग करें और इसको साइड से बंद कर के पराठे को अच्छे से बेल लें. तवे को गर्म करें और दोनों तरफ से पराठे को अच्छी तरह से सेंक लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)