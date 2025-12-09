Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी पनीर कटलेट, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए रोज अलग टिफिन में ऐसा क्या बनाया जाए जिसे वो मन से खाए और टिफिन खाली होकर घर वापस आएं. आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी डिश जो आपके बेहद काम आ सकती है और आपके बच्चे को भी जरूर पसंद आएगा. तो चलिए आपको बताते हैं पनीर कटलेट बनाने की जबरदस्त रेसिपी. आइए जानते हैं बच्चे के लिए पनीर टिक्की बनाने का तरीका.

सामग्री

200 ग्राम पनीर (कद्दूकस किया हुआ)

2 उबले हुए आलू

2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/4 चम्मच हल्दी

1/2 चम्मच चाट मसाला

2 चम्मच धनिया पत्ती (बारीक कटी हुई )

2 चम्मच कॉर्नफ्लोर

1 कप ब्रेडक्रम्ब्स

नमक स्वादानुसार

तेल फ्राई करने के लिए

रेसिपी

पनीर पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में पनीर, आलू, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउजर, हल्दी, चाट मसाला, हरी धनिया और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. ये चीजें मिलकर एक सॉफ्ट डो जैसा तैयार हो जाएगा. अब इस डो का अपनी पसंद के हिसाब से शेप दें.

अब एक कटोरी में कॉर्न फ्लार की स्लरी बनाकर तैयार करें. इसमें तैयार कटलेट को डिप करें और ब्रेड क्रम्ब्स से कोट कर के तेल में फ्राई कर लें. आप इन्हें शैलो फ्राई, डीप फ्राई या एयर फ्राई, किसी भी तरीके से बना सकते हैं. तैयार पनीर टिक्की को गर्मागर्म टोमैटो केचप, मिंट चटनी या मेयो डिप के साथ परोसें.

