Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी ब्रेड कचौरी, नोट करें रेसिपी

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी ब्रेड की कचौरी, नोट कर लें इसकी क्विक और टेस्टी रेसिपी.

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए हर रोज टिफिन में कुछ हेल्दी और टेस्टी क्या बनाया जाए ये सवाल हर मां के दिमाग में आता है सोने से पहले. तो आज हम आपके लिए एक ऐसी लंच बॉक्स रेसिपी लेकर आए हैं जो बच्चों के टिफिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं. हम बात कर रहे हैं ब्रेड कचौरी की तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी. 

ब्रेड कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री

  • 3 उबले हुए आलू 
  • 2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई) ( ऑप्शनल)
  • 1 छोटा चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
  • 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1/4 चम्मच हल्दी 
  • 1/2 चम्मच गरम मसाला 
  • 1 चम्मच धनिया पाउडर 
  • 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर
  • 2 चम्मच हरा धनिया
  • नमक स्वादानुसार
  • 8 से 10 पीस ब्रेड स्लाइस
  • पानी ब्रेड भिगोने के लिए
  • तेल डीप फ्राई करने के लिए

रेसिपी 

ब्रेड कचौरी बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें हरी मिर्च और अदरक डालकर भून लें. अब इसमें मैश किए हुए उबले आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. इसके बाद इसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक डाल कर सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाकर 2 से 3 मिनट पकाएं. इसके बाद गैस को बंद करें और इसमें हरा धनिया मिलाकर इसे ठंडा होने के लिए रख दें.

अब ब्रेड स्लाइस लीजिए और इसे हल्का सा पानी में डुबोकर इसे निचोड़ लें ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाएं. 

अब हर ब्रेड स्लाइस के बीच में 1 चम्मच आलू मसाला भरें और ब्रेड के किनारों को जोड़कर कचौड़ी का शेप दें. हल्के हाथ से किनारों को अच्छी तरह सील करें ताकि फिलिंग बाहर ना निकले.

अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और मीडियम गर्म होने पर एक-एक करके सभी कचौड़ियां डालें. इसके बाद इन्हें धीमी से मीडियम आंच पर तब तक तलें जब तक वो गोल्डन और क्रिस्पी न हो जाएं. इनको हरी चटनी या फिर केचप के साथ लंच में पैक करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

