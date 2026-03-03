विज्ञापन
Lunar Eclipse 2026: आज लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, क्या खाएं, क्या न खाएं? सूतक से किचन तक जानें क्या हैं नियम

Lunar Eclipse Food Rules: ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं, खासकर खानपान को लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन रहता है. यहां जानिए आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या खाना चाहिए क्या नहीं.

Lunar Eclipse 2026: क्या आप जानते हैं सूतक के दौरान क्या खाएं क्या न खाएं?

Lunar Eclipse (Chandra Grahan 2026): आज साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. भारतीय परंपरा में चंद्र ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना गया है. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? (Chandra Grahan Kyun Lagta Hai?) तो बता दें, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है. विज्ञान इसे प्राकृतिक प्रक्रिया मानता है, जबकि धर्म-ग्रंथ इसे साधना, संयम और आत्मचिंतन का अवसर बताते हैं. ग्रहण का समय (Eclipse Time) कई लोगों के मन में सवाल भी लाता है कि ग्रहण के दौरान क्या खाएं? क्या न खाएं? क्या सच में सूतक लगता है? बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या नियम हैं? आइए सरल भाषा में समझते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान खाने-पीने के नियम क्या हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए.

चंद्र ग्रहण के दौरान खाने-पीने के नियम, क्या खा सकते हैं क्या नहीं?  | Food and Drink Rules During Lunar Eclipse (What to Eat and What Not to Eat During the Eclipse?)

1. ग्रहण से पहले भोजन कर लें

ग्रहण शुरू होने से पहले हल्का और सुपाच्य भोजन कर लेना बेहतर माना जाता है. तली-भुनी चीजें कम लें ताकि शरीर पर बोझ न पड़े.

2. ग्रहण के समय भोजन से परहेज

परंपरा कहती है कि ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए. माना जाता है कि इस समय वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, जिससे भोजन जल्दी खराब हो सकता है. अगर जरूरी हो (जैसे बच्चे, बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति), तो वे हल्का भोजन या फल ले सकते हैं.

3. खाने में तुलसी पत्ता रखें

घर में पहले से बने भोजन में तुलसी पत्ता डालने की परंपरा है. मान्यता है कि तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं और यह भोजन को सुरक्षित रखती है.

4. ग्रहण के बाद स्नान और ताजा भोजन

ग्रहण समाप्त होने पर स्नान कर घर की सफाई करना और ताजा भोजन बनाना शुभ माना जाता है. कई लोग दान-पुण्य भी करते हैं.

सूतक काल क्या होता है? (What is the Sutak Period? | Sutak Kal Kya Hota Hai?)

परंपरागत मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले सूतक लग जाता है. इस अवधि में शुभ कार्य टालने और भोजन न करने की सलाह दी जाती है. आम तौर पर चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक माना जाता है (स्थानीय समय के अनुसार अलग-अलग हो सकता है). आज सूतक काल प्रात:काल 6 बजकर 20 मिनट से प्रारंभ हो गया है और यह आज पूरे दिन चंद्र ग्रहण के समाप्त होने तक रहेगा.

ग्रहण में गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां | Precautions for Pregnant Women During Eclipse

  • नुकीली चीजों (कैंची, सुई) का उपयोग न करें, यह पारंपरिक मान्यता है.
  • बाहर निकलने से बचें.
  • शांत रहें, धार्मिक पाठ या मंत्र जप करें.

हालांकि वैज्ञानिक रूप से कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ग्रहण से गर्भ पर असर पड़ता है, फिर भी मानसिक शांति और सावधानी रखना अच्छा है.

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें? | What to Do During a Lunar Eclipse?

  • ध्यान, मंत्र जप या प्रार्थना करें.
  • शांत और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें.
  • जरूरतमंदों को दान दें.
  • ग्रहण के वैज्ञानिक पहलू बच्चों को समझाएं, यह सीखने का अच्छा मौका है.
  • आसमान साफ हो तो सुरक्षित तरीके से ग्रहण देखें (नंगी आंखों से देखना चंद्र ग्रहण में सुरक्षित माना जाता है).

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या न करें? | What Not to Do During Lunar Eclipse?

अनावश्यक यात्रा से बचें (आस्था के अनुसार).
ग्रहण काल में भोजन न पकाएं.
नकारात्मक विचारों या डर को मन में न रखें.
घर में रखा पुराना खाना ग्रहण के बाद न खाएं (अगर आस्था अनुसार पालन कर रहे हों).

ग्रहण के दौरान खाने-पीने के नियम मुख्य रूप से परंपरा पर बेस्ड हैं. अगर आप इन्हें मानते हैं, तो सूतक, उपवास और स्नान जैसे नियमों का पालन करें. अगर नहीं, तो भी स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना हमेशा लाभकारी है.

