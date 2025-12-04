Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी आलू-पालक पूरी, नोट करें रेसिपी

विज्ञापन
Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी आलू-पालक पूरी.

Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में ऐसा क्या बनाएं जो खाने में टेस्टी और हेल्दी भी हो. सर्दियों में खूब सारी हरी सब्जियां आती हैं जो स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. आज हम आपको बताएंगे बच्चे के टिफिन में बनाने के लिए टेस्टी आलू पालक पूरी की रेसिपी. ये खाने में स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर भी है. 

सामग्री 

  • 1 उबला आलू 
  • 1 कप आटा
  • 1 कटोरी पालक 
  • नमक 
  • अजवाइन
  • हल्दी 
  • लाल मिर्च पाउडर
  • तेल 

विधि

आलू-पालक पूरी बनाने के लिए सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें फिर इसे पानी में डालकर उबाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें. पालक के ठंडा होने पर इसको पीस कर पेस्ट बना लें. अब एक बाउल में आटा लें और उसमें पालक प्यूरी और आलू को मैश कर के मिक्स करें. हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक डालें. इसमें आप 2 चम्मच तेल डालकर सख्त आटा गूंथ लें. आटे को कुछ देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें. 

अब आटे को छोटी लोइयां काटें और कढ़ाई में तेल गर्म करें और छोटी-छोटी पूरियां बेलकर फ्राई कर लें. पूरी को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तलें और इसके बाद इसको एक टिश्यू टॉवेल के ऊपर निकालें. ऐसा करने से इसका एक्सट्रा ऑयल निकल जाएहा. आप टिफिन में इस पूरी को चटनी, रायता या फिर कैचप के साथ जो भी आपके बच्चे को पसंद है उसके साथ पैक कर दें. आलू मिक्स होने की वजह से ये पूरियां बेहद सॉफ्ट बनती हैं. 

