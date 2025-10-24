Kid's Lunch Box Recipe: बच्चे के टिफिन में बनाएं हेल्दी कॉर्न राइस, नोट कर लें रेसिपी

विज्ञापन
Kid's Lunchbox Recipe: दीवाली की लंबी छुट्टियों के बाद एक बार फिर से बच्चों के स्कूल जाने का टाइम आ गया है और फिर से वो सवाल जो हर मां के मन में रहता है कि आखिर बच्चे के टिफिन में ऐसा क्या रखें जिसे वो पूरा खत्म कर के वापस आए. वो खाने में टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी हो. तो अब हमारे पास आपकी इस परेशानी का इलाज है. आपके लिए लेकर आए हैं हम बच्चों के लंच बॉक्स में बनाने के लिए हर रोज एक ऐसी रेसिपी जो हेल्दी और टेस्टी होगी और आपके बच्चे को पसंद भी जरूर आएगी. तो चलिए आज इस लिस्ट में हम आपको बताएंगे कॉर्न राइस रेसिपी के बारे में जो खाने में टेस्टी और पोषक तत्वों से भी भरपूर है. 

किड्स लंच बॉक्स कॉर्न राइस रेसिपी ( Kid's Lunch box Corn Rice Recipe)

सामग्री

  • पके हुए चावल
  • उबला हुआ कॉर्न
  • प्याज 
  • शिमला मिर्च (बारीक क्यूब्स में कटी हुई)
  • गाजर (बारीक क्यूब्स में कटी हुई)
  • नमक
  • काली मिर्च पाउडर
  • तेल

रेसिपी 

कॉर्न राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में तेल गर्म करें अब इसमें सारी सब्जियां डालकर तेज आंच पर इनको फ्राई करें अब इसमें नमक, काली मिर्च डालकर मिक्स करें और आखिर में राइस डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और पोषक तत्वों से भी भरपूर है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

