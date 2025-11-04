पथरी को शरीर से निकाल बाहर कर देता है बालम खीरा, जानें फायदे उपयोग का सही तरीका

Balam Kheera Ke Fayde: पथरी आज के समय में एक आम समस्या बनती जा ही है. आपको बता दें कि पथरी, या गुर्दे की पथरी, पेशाब में मौजूद खनिजों से बने कठोर क्रिस्टल होते हैं जो गुर्दे या मूत्र मार्ग में बन सकते हैं. जब पेशाब में कैल्शियम, ऑक्सालेट, यूरिक एसिड और फॉस्फेट जैसे खनिजों का स्तर बहुत अधिक हो जाता है और पानी की कमी होती है, तो ये आपस में चिपक कर पथरी बना सकते हैं. पानी की कमी से भी ये समस्या हो सकती है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बालम खीरा को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

खीरा का नाम लेते ही हमारे दिमाग में छोटे-छोटे हरे खीरे आ जाते हैं. लेकिन बालम खीरा क्या है. इसे प सड़कों के किनारे टेंट लगाकर रहने वाले नट समुदाय के लोगों को देखा होगा, जो कुछ जड़ी-बूटियां बेचते हैं. इन्हीं वस्तुओं में से एक है बालम खीरा, जो देखने में तो आम खीरे जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह दुर्लभ और औषधीय गुणों से भरपूर फल है. आपको बता दें कि बालम खीरे का फल, छाल और तना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं. इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. बालम खीरे का पौधा धीरे-धीरे बड़ा होकर एक पेड़ का रूप ले लेता है. यह पेड़ पूरी तरह विकसित होने पर लगभग 15 से 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है. इसके पेड़ में खीरे जैसे फल लगते हैं. तो चलिए जानते हैं इसे खाने के फायदे.

बालम खीरा के फायदे- (Balam Kheera Khane Ke Fayde)

बालम खीरा पथरी की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसका चूर्ण शरीर में मौजूद पथरी को धीरे-धीरे काटकर बाहर निकालने में मदद कर सकता है. किडनी स्टोन के मरीज के लिए बालम खीरे का काढ़ा रामबाण माना जाता है. इतना ही नहीं इससे इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है.

कैसे बनाएं बालम खीरा का काढ़ा- (How To Make Balam Kheera Kadha)

सामग्री-

बालम खीरा

पानी

अदरक का पेस्ट

नींबू का रस

शहद (वैकल्पिक)

पुदीने की पत्तियां

विधि-

एक पैन में पानी लें और उसमें कटे हुए बालम खीरा डालकर उबाल लें. इसमें अदरक का पेस्ट मिलाएं और कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. काढ़ा को छान लें और इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं. गरम या ठंडा सर्व करें.

