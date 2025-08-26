किडनी को खराब कर सकती हैं ये 4 चीजें, आज से ही डाइट से करें बाहर

What Should Not Eat Kidney Patient: किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को शुद्ध करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार है. आपको बता दें कि किडनी मूत्र का निर्माण करती है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है. इतना ही नहीं ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखने में मददगार है. इसलिए किडनी को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है. लेकिन आज की हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खान-पान की वजह से किडनी संबंधी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. अगर आप भी अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इन चीजों को भूलकर भी न खाएं.

किडनी को रखना है हेल्दी तो भूलकर भी न खाएं ये चीजें- (Kidney Mein Kya Nahi Khaye)

1. नमक-

नमक किसी भी खाने के स्वाद को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब आप बहुत अधिक नमक खाते हैं, तो आप सोडियम-पोटैशियम संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है.

ये भी पढ़ें- खाना खाने के बाद सौंफ के साथ खा लें ये सफेद चीज, फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप

Photo Credit: Canva

2. प्रोटीन-

प्रोटीन का सेवन सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है. लेकिन ज़्यादा प्रोटीन का सेवन आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर यदि पहले से कोई किडनी की समस्या है. अधिक प्रोटीन लेने से किडनी पर दबाव बढ़ता है, जिससे क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ सकता है और किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.

3. नारियल पानी-

नारियल पानी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन किडनी के मरीज खासकर जिन्हें क्रोनिक किडनी डिजीज है उन्हें नारियल पानी से बचना चाहिए क्योंकि, इसमें पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है.

4. अरबी-

किडनी के मरीजों को अरबी की सब्जी नहीं खानी चाहिए क्योंकि, इसमें पोटैशियम और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जो किडनी के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है, तथा इसके सेवन से यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, जिससे किडनी की समस्या और बढ़ सकती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)