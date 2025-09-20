आपकी किडनी को सड़ा देंगी नाश्ते में खाई जाने वाली ये चीजें, आप भी तो नहीं खा रहें ये फूड्स

Worst food for Kidney: आप सुबह खाली पेट क्या खाते हैं इसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है. सुबह का पहला मील आपके शरीर को पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है. इसके साथ ही यह पहला मील आपकी किडनी पर भी असर डालता है. किडनी का काम बॉडी से गंदगी और टॉक्सिन को बाहर निकालता है. इसके साथ ही ये लिक्वड पदार्थों को बनाए रखने और इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका निभाता है. अगर आप गलत चीजों का सेवन करते हैं तो इसका असर आपकी किडनी पर बहुत ज्यादा पड़ता है.

अक्सर लोग नाश्ते में ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो किडनी की समस्या को और बढ़ा सकती हैं. खासकर से उन लोगों के लिए जिनको शुगर, हाई बीपी या किडनी से जुड़ी पहले से कोई बीमारो हो. इसलिए आप नाश्ते में क्या खा रहे हैं इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए.

प्रोसेस्ड मीट

अगर आप नाश्ते में प्रोसेस्ड मीट जैसे बेकन, सॉसेज और सलामी खाते हैं तो आपको बता दें कि ये खाना आपकी किडनी के लिए नुकसानदायक होता है. इस तरह के फूड आइटम्स में सोडियम, फॉस्फोरस बेहद ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो लंबे समय में क्रॉनिक किडनी डिजीज का खतरा बढ़ा सकती है. सोडियम की ज्यादा मात्रा बीपी को बढ़ा सकती है और इससे किडनी पर एक्सट्रा दबाव पड़ता है. इसके अलावा, प्रोसेस्ड मीट में मौजूद नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जैसे प्रिजर्वेटिव किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को भी बढ़ावा देते हैं.

मीठे सीरियल्स

मीठे सीरियल्स खाने में तो लाजवाब लगते हैं और इनको खाना इजी टू ईट होता है, लेकिन इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ज्यादा चीनी का सेवन करने से मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारियों की समस्या हो सकती हैं, जो किडनी हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. ऐसे सीरियल्स में पोषण तत्व कम और खाली कैलोरी ज्यादा होती है. इसके बजाय, ओट्स, ब्रान फ्लेक्स या म्यूसली जैसे साबुत अनाज को नाश्ते में खाना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें: शिलाजीत खाने से सही समय, सही तरीका, किस चीज के साथ खाना लाभदायी? आर्युवेदिक डॉक्टर ने बताया कैसे और कब है खाना

फ्लेवर्ड योगर्ट

दही को आमतौर पर सेहतमंद माना जाता है, लेकिन फ्लेवर्ड योगर्ट में एक्सट्रा शुगर, आर्टिफिशयल फ्लेवर और फॉस्फेट मिलाए जाते हैं. ज्यादा चीनी से वजन बढ़ने के साथ-साथ डायबिटीज़ और मेटाबोलिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, फॉस्फेट शरीर में मिनरल्स के बैलेंस को खराब कर सकते हैं और किडनी पर एक्सट्रा दबाव डालते हैं. इनके ज्यादा सेवन से किडनी के अलावा दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं.

फास्ट फूड

फास्ट फूड सैंडविच जल्दी तैयार हो जाते हैं और खाने में आसान होते हैं, लेकिन इनमें अक्सर अधिक मात्रा में नमक, प्रिजर्वेटिव और हानिकारक फैट शामिल होते हैं. ये तत्व ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जो किडनी की सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. साथ ही, प्रोसेस्ड मीट और परिष्कृत ब्रेड इस खतरे को और बढ़ा देते हैं. इसलिए बेहतर है कि घर पर होल-ग्रेन ब्रेड, ताजी सब्जियां और कम फैट वाला प्रोटीन इस्तेमाल करके पोषणयुक्त सैंडविच बनाया जाए.

पैकेज्ड फ्रूट जूस

बाजार में मिलने वाले पैकेज्ड फ्रूट जूस देखने में भले ही सेहतमंद लगें, लेकिन इनमें आमतौर पर अत्यधिक शक्कर होती है और इनमें फाइबर की कमी होती है. ऐसे जूस शरीर में शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे वजन बढ़ने और किडनी पर असर पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए बेहतर विकल्प यह है कि आप सीधे ताजे फल खाएं या घर पर बिना अतिरिक्त चीनी के बना ताजा जूस पीएं, जिससे पोषण भी मिले और सेहत भी सुरक्षित रहे.

पैनकेक और वॉफेल्स

मैदे और चीनी से तैयार किए गए पैनकेक या वॉफल्स, जिन पर अक्सर मीठा सिरप डाला जाता है, स्वाद में तो लाजवाब लगते हैं लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो वजन बढ़ाने के साथ-साथ ब्लड शुगर लेवल को भी तेजी से बढ़ाते हैं. ऊपर से डाला गया सिरप, खासतौर पर हाई-फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, किडनी के लिए और भी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है. इसकी जगह बेहतर विकल्प है – होल ग्रेन आटे से बने पैनकेक जिन पर ताजे फल या बिना चीनी वाला दही डाला जाए. यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा.

