Saunf And Mishri Ke Fayde: सौंफ भारतीय किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की रेसिपीज में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

खाना खाने के बाद सौंफ के साथ खा लें ये सफेद चीज, फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप
Saunf And Mishri: सौंफ और मिश्री खाने के फायदे.

Fennel Seeds With Sugar Candy Benefits: सौंफ किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे आमतौर पर कई तरह की डिशेज में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर सौंफ को मिश्री के साथ खाते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि सौंफ में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, फोलेट, नियासिन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं, वहीं मिश्री की बात करें तो इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फाइबर और प्रोटीन शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाने से क्या होता है. 

सौंफ और मिश्री खाने के फायदे- (Saunf And Mishri Khane Ke Fayde)

1. मुंह की बदबू-

अगर आपके मुंह से बदबू आती है, तो आप सौंफ और मिश्री का सेवन कर सकते हैं. इसे खाना खाने के बाद खाने से ये माउथ फ्रेशनर का काम करती है. इसलिए आपने अक्सर देखा होगा होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सौंफ दी जाती है. 

2. आंखों-

सौंफ और मिश्री का साथ में सेवन करने से आंखों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है.

3. खराश-

जिन लोगों को गले में खराश की समस्या रहती हैं उनके लिए सौंफ और मिश्री का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

4. पाचन-

सौंफ और मिश्री में मौजूद गुण पाचन को बेहतर रखने में मददगार हैं. खाना खाने के बाद इन दोनों का सेवन करने से खाना को आसानी से पचाया जा सकता है.

5. मोटापा-

खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन करने से वजन को घटाने में मदद मिल सकती है. अगर आप भी अपने वजन को कम करने का हेल्दी तरीका खोज रहे हैं तो इसे अपना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

