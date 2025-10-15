बासी रोटी खाने के फायदे और नुकसान| Basi Roti Khane Ke Fayde Aur Nuksan

Basi Roti Benefits: रोटी भारतीय मील का अहम हिस्सा है. भारत में लंच से लेकर डिनर तक में रोटी खाई जाती है. अक्सर घरों में रात में खाना ज्यादा बन जाता है जो सुबह कई लोग खाना पसंद नहीं करते हैं. बचे हुए खाने में रोटी सबसे आम है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बासी रोटी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है. जी हां आपने सही सुना. लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन हानिकारक भी हो सकता है. तो चलिए जानते हैं बासी रोटी खाने के फायदे और नुकसान.

बासी रोटी खाने के फायदे- (Basi Roti Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

बासी रोटी ताजी रोटी की तुलना में हल्की मानी जाती है. सुबह इसे खाने से कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल सकता है. इसे आप दही और दूध के साथ खा सकते हैं.

2. कमजोरी-

सुबह बासी रोटी खाने से एनर्जी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो आप इसे दूध के साथ खा सकते हैं.

3. वजन घटाने-

बासी रोटी में रेसिस्टेंट स्टार्च ज्यादा होता है, यह धीरे-धीरे पचता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

बासी रोटी खाने के नुकसान- (Basi Roti Khane Ke Nuksan)

1. सर्दी-खांसी-

सर्दी खांसी की समस्या में बासी रोटी का सेवन करने से बचें. क्योंकि इससे सर्दी-खांसी की समस्या बढ़ सकती है.

2. संक्रमण-

अगर आप रोजाना बासी रोटी खाते हैं, जो खुली हुई रखी रहती है तो इससे आपको संक्रमण का खतरा हो सकता है.

3. इम्यूनिटी-

बासी रोटी का सेवन इम्यूनिटी को कमजोर बना सकता है. इसे बच्चों को खासतौर पर खिलाने से बचना चाहिए.

