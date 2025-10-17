विज्ञापन
मार्केट के मिलावटी खोया से बनाना है दूरी, तो इन टिप्स को फॉलो कर घर बैठे आसानी से बनाएं खोया

Mawa Recipe: दिवाली पर अगर आप मार्केट से नहीं बल्कि घर के बने मावा से मिठाई बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको घर पर मावा कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं.

Mawa Recipe: घर पर कैसे बनाएं खोया.

खोआ जिसे खोया और मावा के नाम से भी जाना जाता है. भारतीय त्योहारों में इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है और त्योहारों के नजदीक आते ही खोआ की मांग के साथ दाम भी तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि, आज हम आपके लिए लेकर आएं है खोया की रेसिपी जिसे आप घर बैठे बना सकते हैं और उसकी मदद से घर पर ही बर्फी, गुलाब जामुन व कलाकंद जैसी बेहतरीन मिठाइयां बना सकते हैं.  मावा टेस्ट में बेस्ट तो होता ही है, साथ ही इसको खाने के कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं भरपूर पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, विटामिन व प्रोटिन शरीर की हड्डियों व दांतो को मजबूत करता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के साथ ही शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है. मावा बनाने के लिए आप गाय या भैंस किसी का भी दूध इस्तोमाल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं मावा बनाने का आसन तरीका.

मावा बनाने आसान तरीका- (Mawa Banane Ka Tarika)

1. घर पर मावा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई या पतीले की जरूरत होती है, जिसमे सारा दूध आसानी से आ जाए क्योंकि अगर बर्तन छोटा होगा तो दूध में उबाल आने के साथ वह बाहर फैल सकता है. 

Photo Credit: Image Credit: Pexels

2. सारा दूध बर्तन में पलट कर 4-5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई करके उबालें और जब दूध में उबाल आए तब फ्लेम को कम करके एक करछी की मदद से दूध को लगातार चलाते रहना चाहिए ताकि दूध बर्तन के तले में न लगे. 

3. थोडे़ समय बाद दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर भी दूध को उबलते रहने देना होता है, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि दूध हलवे जैसा गाढ़ा होने लगता है उस समय मावा को लगातार करछी की मदद से चलाते रहना है. क्योंकि मावा जल भी सकता है.

4. दूध का पानी जब पूरी तरह से सूख जाए और जब दूध काफी गाढ़ा हो जाए, इसका मतलब मावा बनकर तैयार हो गया है. इसको किसी दूसरे बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें, ठंडा होने के बाद यह और भी गाढ़ा और सक्त हो जाता है.

(मावा बनाने के बाद इसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आप इसे 5 से 10 डिग्री सेलसियस तापमान में रख सकते हैं.

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

