आज क्या बनाऊं: रेगुलर समोसा को दें प्रोटीन का ट्विस्ट, बिना तेल के झटपट बनाएं हेल्दी और टेस्टी समोसा

High-Protein Chana Paneer Samosa: समोसा का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी समोसा खाने के शौकीन हैं तो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं. इंडियन के लिए समोसे सबसे पसंदीदा स्नैक्स में से एक हैं, इनकी कुरकुरी, गोल्डन लेयर और स्वादिष्ट भरावन इन्हें बेहद टेस्टी बनाते हैं. हालांकि, हर बार जब हम इन्हें खाते हैं, तो कैलोरी और तलने की प्रक्रिया के कारण अक्सर गिल्ट होता है. लेकिन क्या होगा अगर आप अपने पसंदीदा स्नैक्स का आनंद हेल्दी तरीके से कर सकें? जी हां आपने सही सुना. यह हाई-प्रोटीन चना पनीर समोसा एक हेल्दी ऑप्शन है, जो क्लासिक समोसे जितना ही स्वादिष्ट है. प्रोटीन और स्वाद से भरपूर, बिना तेल के इसे आसानी से बनाया जा सकता है. यह रेसिपी हमें इंस्टाग्राम पेज @chieffoodieofficer के नाम से मिली. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कैसे बनाएं हेल्दी समोसा.

कैसे बनाएं चना पनीर समोसा- (How To Make Chana Paneer Samosa)

समोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में उबले हुए चने, मैश किया हुआ पनीर, लहसुन, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक डालें. मैशर से सभी सामग्री को अच्छी तरह मैश करें, फिर मिश्रण पर नींबू का रस छिड़कें और दोबारा मिलाएं. अब, कुछ रोटियां लें और हर रोटी को चार हिस्सों में काट लें. एक हिस्से को मोड़कर कोन का शेप दें. कोन में तैयार चना-पनीर का मिश्रण भरें और किनारों को थोड़े से पानी से अच्छी तरह सील कर दें. एयर फ्रायर को पहले से गरम करें और समोसों को बास्केट में रखें. 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10-12 मिनट तक गोल्डन और कुरकुरा होने तक एयर फ्राई करें. समान रूप से पकने के लिए 5 मिनट बाद उन्हें पलटना न भूलें. बस हो गया आपके स्वादिष्ट चना पनीर समोसे तैयार हैं!

घर पर परफेक्ट चना पनीर समोसे बनाने के अपनाएं ये टिप्स- (Tips To Make Perfect Chana Paneer Samosas At Home)

1. अच्छी तरह सील करें-

किनारों को अच्छी तरह सील करने के लिए थोड़ा पानी या मैदे का पेस्ट इस्तेमाल करें ताकि भरावन बाहर न गिरे.

2. ज्यादा न भरें-

समोसे को सही आकार देने और उन्हें आसानी से मोड़ने के लिए बस उतना ही भरावन डालें जितना ज़रूरी हो.

3. कुरकुरापन-

बेकिंग या एयर-फ्राइंग से पहले तेल लगाएं ताकि समोसे और भी कुरकुरे बनें.

4. बीच में पलटें-

चाहे आप बेक कर रहे हों या एयर-फ्राइंग, समोसे को बीच में पलट दें ताकि वे समान रूप से पक जाएं.

किस चीज के साथ चना पनीर समोसे को सर्व करें- (What To Serve With Chana Paneer Samosa)

चना पनीर समोसे को फ्रेश पुदीने की चटनी या चटपटी इमली की चटनी के साथ पेयर कर सकते हैं. आप चाहें तो इन्हें दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो एक लाइट ऑप्शन है.

