ये 4 जादुई पत्ते आपके पेट की कर देंगी सफाई, गैस और कब्ज हो जाएगी चुटकियों में छूमंतर...

Upset stomach : आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में पेट की दिक्कतें बहुत आम हैं. कभी गैस, कभी कब्ज, तो कभी बेवजह पेट फूलना. बाहर का खाना, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल सब हमारे पेट पर असर डालते हैं. क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में ही 4 ऐसे 'जादुई' पत्ते हैं जो चुटकियों में ये सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं?

ये पत्ते न सिर्फ आपके हाजमे को सुधारते हैं, बल्कि आपके पेट की पूरी तरह से सफाई भी कर देते हैं, जिससे आप हल्का और तरोताजा महसूस करते हैं. अच्छी बात ये है कि इन्हें इस्तेमाल करना बेहद आसान है और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है.

आइए जानते हैं इन 4 पत्तों के बारे में

पुदीना पेट को तुरंत ठंडक देता है. यह गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या को झट से दूर करता है. इसे चटनी में या पानी में मिलाकर पीने से बहुत फायदा होता है.

तुलसी सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, यह एक बेहतरीन दवा भी है. अगर आपको स्ट्रेस या चिंता की वजह से पेट में दिक्कत होती है, तो तुलसी के पत्ते चबाने से राहत मिलती है. यह आपके हाजमे को दुरुस्त रखती है.

धनिया के पत्ते एसिडिटी और सीने की जलन को कम करने में लाजवाब हैं. ये आंतों की एक्टिविटी को ठीक करते हैं, जिससे ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की शिकायत दूर हो जाती है.

करी पत्ते को सिर्फ तड़के में इस्तेमाल न करें. यह नेचुरल लैक्सेटिव (पेट साफ करने वाला) की तरह काम करता है. ये आंतों की गंदगी को बाहर निकालता है और पुरानी से पुरानी कब्ज में भी फायदा पहुंचाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)