ये 4 जादुई पत्ते आपके पेट की कर देंगी सफाई, गैस और कब्ज हो जाएगी चुटकियों में छूमंतर...

इन पत्तों को इस्तेमाल करना बहुत आसान है. आप इन्हें रोजाना सुबह खाली पेट चबा सकते हैं, इनकी चाय बना सकते हैं, या अपनी सब्जी और सलाद में मिला सकते हैं. बस इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और गैस-कब्ज को कहें 'छूमंतर'!

Upset stomach : आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में पेट की दिक्कतें बहुत आम हैं. कभी गैस, कभी कब्ज, तो कभी बेवजह पेट फूलना. बाहर का खाना, स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल सब हमारे पेट पर असर डालते हैं. क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में ही 4 ऐसे 'जादुई' पत्ते हैं जो चुटकियों में ये सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं?

ये पत्ते न सिर्फ आपके हाजमे को सुधारते हैं, बल्कि आपके पेट की पूरी तरह से सफाई भी कर देते हैं, जिससे आप हल्का और तरोताजा महसूस करते हैं. अच्छी बात ये है कि इन्हें इस्तेमाल करना बेहद आसान है और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है.

आइए जानते हैं इन 4 पत्तों के बारे में

पुदीना  | Mint

पुदीना पेट को तुरंत ठंडक देता है. यह गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या को झट से दूर करता है. इसे चटनी में या पानी में मिलाकर पीने से बहुत फायदा होता है.

तुलसी | Basil

तुलसी सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, यह एक बेहतरीन दवा भी है. अगर आपको स्ट्रेस या चिंता की वजह से पेट में दिक्कत होती है, तो तुलसी के पत्ते चबाने से राहत मिलती है. यह आपके हाजमे को दुरुस्त रखती है.

धनिया | Coriander

धनिया के पत्ते एसिडिटी और सीने की जलन को कम करने में लाजवाब हैं. ये आंतों की एक्टिविटी को ठीक करते हैं, जिससे ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की शिकायत दूर हो जाती है.

करी पत्ता | Curry Leaves

करी पत्ते को सिर्फ तड़के में इस्तेमाल न करें. यह नेचुरल लैक्सेटिव (पेट साफ करने वाला) की तरह काम करता है. ये आंतों की गंदगी को बाहर निकालता है और पुरानी से पुरानी कब्ज में भी फायदा पहुंचाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

