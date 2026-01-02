विज्ञापन
खराब चाय की दुकान पर दूर-दूर से एक चुस्की लेने के लिए आते हैं लोग ...

Kharab Chai Wala: खराब चाय की दुकान पर रोजाना 15 लीटर दूध में बनती है 400 कप चाय. आखिर क्या है इस चाय में खास.

Kharab Chai Wala: कैसे बनाएं स्वादिष्ट चाय.

Kharab Chai Wala: दुनियाभर में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है चाय. आज के समय में इंटरनेट पर चाय से जुड़े कई वायरल वीडियो अक्सर हम देखते हैं. जिसमें कुछ तो हमें सरप्राइज करते हैं, तो कुछ कई बार बोरिंग भी होते हैं. लेकिन अंबेडकरनगर में 'खराब चाय वाला' नामक दुकान अपनी अलग पहचान के लिए फेमस है. खराब चाय की दुकान पर मत जाइयेगा. क्योंकि यहां चाय का स्वाद लेने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. आपको बता दें कि गौरा बसंतपुर के राजेश कुमार ने यह नाम इसलिए रखा ताकि ग्राहक आकर्षित हों. इस दुकान में प्रतिदिन 15 लीटर दूध से 150-200 कप चाय बनती है, जिससे 400-500 रुपये की बचत होती है. लोग दुकान का नाम देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन चाय का स्वाद लेने के बाद दोबारा आते हैं. अगर आप भी इस स्वाद वाली चाय को घर पर ट्राई करना चाहते हैं, तो चलिए रेसिपी पर चलते हैं.

इस चाय को ज्यादा पानी कम दूध और चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, लौंग, कालीमिर्च के साथ बनाया जाता है. इन मसालों का इस्तेमाल इस चाय के स्वाद को बढ़ाते हैं. अगर आप भी यही स्वाद वाली चाय बनाना चाहते हैं तो आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं.

Photo Credit: Freepik

कैसे बनाएं चाय- (How To Make Chai)

चाय को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 4 कप चाय बनाने के लिए 5 कप पानी, 1 कप दूध लेना है. इसे अच्छे से पका लें. फिर इसमें चाय पत्ती और चीनी डालकर पका लें. फिर काली मिर्च, अदरक लौंग और इलायची को कूटकर डालें और अच्छे से पका लें. चाय बनकर तैयार है इसे आप छानकर मजे लें. आपको बता दें कि इस चाय में अदरक, लौंग और काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

