चाय का हिंदी नाम क्या है? 99% लोग नहीं जानते...

Tea Name In Hindi: चाय दुनिया भर में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक में से एक है. ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय और कॉफी के साथ करना पसंद करते हैं. कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि अगर वो अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ न करें, तो उन्हें आलस आता है. सुबह से लेकर शाम तक चाय पीने के शौकीन कभी भी चाय पी सकते हैं. कई हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि खाली पेट चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, चाय से पहले आप कुछ हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, उसके बाद चाय पी सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाय को हिंदी में क्या कहते हैं. अगर नहीं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

चाय का हिंदी नाम क्या है? (What Is Tea Chai Name In Hindi)

चाय को हिंदी में "चाय" ही कहते हैं, यह शब्द मूल रूप से चीनी भाषा (मंदारिन 'चा') से आया है, लेकिन हिंदी में भी यह शब्द पूरी तरह से प्रचलित और स्वीकार्य है. हालांकि, चाय को शुद्ध हिंदी में "दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी" या "उष्णोदक" भी कहते हैं.

ये भी पढ़ें- पान को संस्कृत में क्या कहते हैं? खाली पेट पान का पत्ता खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है

कैसे बनाएं परफेक्ट मसाला चाय- (How To Make Masala Chai)

चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में 2 कप पानी डालें. आपको चाय पत्ती लेनी होगी. जैसे-जैसे पानी की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही चाय पत्ती की मात्रा भी बढ़ेगी. इसे एक कप में आधा चम्मच चाय पत्ती के हिसाब से नापा जा सकता है. सबसे पहले आपको पानी उबालना है ताकि दूध डालने के बाद भी पानी की वजह से दूध में कच्चापन ना दिखे. पानी को उबालने के बाद दूध डालना है और उसके एक मिनट बाद चाय पत्ती. ऐसे में चाय में कच्चापन नहीं आएगा और किसी भी कारण से दूध के फटने की गुंजाइश नहीं होगी. अगर दूध पहले से ही पका हुआ है, तो आप पहले पानी को उबालें और उसके बाद चाय पत्ती डालें. इसके बाद आप दूध डालकर थोड़ी देर पकाएं. शक्कर को घुलने में ज्यादा समय नहीं लगता है इसलिए इसमें आप कभी भी डाल सकते हैं. इसके बाद घर पर बना मसाला चाय पाउडर डालें और चाय को उबालकर छान लें और मजे लें. मसाला चाय पाउडर की रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

खाली पेट चाय पीने से क्या होता है- (Khali Pet Chai Pine Se Kya Hota Hai)

1. पाचन-

खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, गैस, पेट में सूजन, और पेट के अल्सर का खतरा बढ़ सकता है.



2. आयरन-

चाय में मौजूद टैनिन, खाने से मिलने वाले आयरन (विशेषकर पौधों से) के अवशोषण को रोकते हैं, जिससे एनीमिया हो सकता है. इसलिए इसे खाली पेट पीने से बचें.



3. डिहाइड्रेशन-

सुबह खाली पेट चाय पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो किडनी पर असर डाल सकती है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)