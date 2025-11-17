खाली पेट 15 दिन दालचीनी पानी पीने के क्या हैं 5 फायदे

Empty stomach Cinnamon water health benefits : आज हम बात करेंगे दालचीनी (Cinnamon) की, जिसे सदियों से भारतीय रसोई और आयुर्वेद दोनों में इस्तेमाल किया जाता रहा है. अगर आप सिर्फ 15 दिन खाली पेट इसका पानी पीना शुरू कर दें, तो आपकी हेल्थ को ऐसे 5 फायदे मिलेंगे जो आपकी सेहत को अंदर से बदल देंगे. इसे बनाना भी बहुत आसान है. आइए, जानते हैं इसके बड़े फायदों (Dal cheni pine ke fayde hain) के बारे में, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे.
खाली पेट दालचीनी पानी पीने के 5 रामबाण फायदे - 5 Amazing Benefits of Drinking Cinnamon Water on an Empty Stomachवजन होगा तेजी से कम
दालचीनी का पानी एक नेचुरल 'फैट बर्नर' है. यह आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो शरीर में जमा फैट या चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है. यह पेट की चर्बी कम करने में भी काफी मददगार है.ब्लड शुगर रहेगी कंट्रोल
अगर आप प्री-डायबिटिक हैं या आपको शुगर की समस्या है, तो यह नुस्खा आपके लिए है. दालचीनी इंसुलिन की तरह काम करती है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकती है.दिल की सेहत रहती है अच्छी
दालचीनी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर में 'बैड कोलेस्ट्रॉल' (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करते हैं. जब कोलेस्ट्रॉल सही रहता है, तो दिल पर दबाव कम पड़ता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है.पाचन होगा बेहतर
अगर आपको अक्सर गैस, कब्ज या एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो दालचीनी का पानी जरूर पिएं. यह पेट की सेहत के लिए बहुत अच्छा है. यह आंतों की सफाई करता है, जिससे आपका पेट सुबह आसानी से साफ हो जाता है और पेट से जुड़ी दूसरी परेशानियां दूर होती हैं.इम्यूनिटी और त्वचा को मिलेगा फायदा
दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) से भरपूर होती है, जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी (Immunity) बढ़ाते हैं. जब आपका शरीर अंदर से साफ होता है, तो इसका असर आपकी त्वचा पर भी दिखता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.दालचीनी पानी कैसे बनाएं | Dalcheni pani kaise banaye
एक गिलास पानी लें. उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर या 1 इंच दालचीनी की स्टिक डालकर रात भर भिगो दें. सुबह इस पानी को हल्का गुनगुना करके खाली पेट पिएं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
