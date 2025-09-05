इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए खजूर, झेलने पड़ सकते हैं ये बड़े नुकसान

Khajur Khane Ke Nuksan Bataen: खजूर एक स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर फल है. आयरन, पोटैशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और नैचुरल शुगर से भरपूर खजूर शरीर को कई तरह की समस्याओं से दूर रखने में सहायक है, लेकिन वो कहते है न जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. खजूर भले ही हेल्दी हो, लेकिन कई लोगों के लिए इसका सेवन हानिकारक हो सकता है. तो चलिए जानते हैं ज्यादा खजूर खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

Jyada Khajur Khane Se Kya Hota Hai | Dates Disadvantages | Khajur Kise Nahi Khana Chahiye

खजूर किसको नहीं खाना चाहिए?

डायबिटीज: खजूर में नैचुरल शुगर की मात्रा ज्यादा होती है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को खजूर खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

वजन: खजूर में कैलोरी और शुगर दोनों ही ज्यादा होती हैं. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन मोटापे का कारण बन सकता है. अगर आप वजन कम चाहते हैं, तो अपनी डाइट से खजूर को बाहर निकाल दें.

एसिडिटी: खजूर में फाइबर ज्यादा होता है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन पेट की समस्या का कारण बन सकता है. इसलिए जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या पेट में जलन की शिकायत रहती है, उन्हें खजूर का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या को और बढ़ा सकता है.

किडनी: खजूर में पोटैशियम ज्यादा होता है. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किडनी पर दबाव बढ़ा सकता है और सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए किडनी की समस्या से पीड़ित लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)