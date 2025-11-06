स्वाद का वो सफ़र जिसने दुनिया जीती: केरल के खाने को मिली वैश्विक पहचान | 12 Iconic Kerala Food Pairings To Try

केरल का खाना (Kerala cuisine) अब दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक असाधारण अनुभव बन गया है. हाल ही में, प्रसिद्ध वैश्विक यात्रा मार्गदर्शिका लोनली प्लैनेट (Lonely Planet) ने अपनी "2026 के 25 सर्वश्रेष्ठ अनुभव" (25 Best Experiences In 2026) की सूची जारी की. विशेषज्ञों की एक प्रशंसित टीम द्वारा तैयार की गई इस सूची का मकसद आने वाले साल के लिए लोगों को यात्रा के लिए प्रेरित करना था. दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी वैश्विक सूची में भारत से जुड़ा केवल एक ही नाम है: केरल के पाक संस्कृति का गहराई से अनुभव करना (digging into Kerala's culinary culture).

केरल, जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के हरे-भरे पहाड़ों के बीच बसा है, सदियों से व्यापार, संस्कृति और ज़ायकों का संगम रहा है. अरब, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश प्रभाव यहां की स्थानीय परंपराओं के साथ मिलते रहे, जिससे यहां के व्यंजनों में अद्भुत विविधता आई है.

लोनली प्लैनेट (Lonely Planet's) ने अपने नोट में कहा, "भारत के इस शांत दक्षिण-पश्चिमी कोने में खाने पर केंद्रित यात्रा आपको न सिर्फ यहां की रसोई के चटपटे रहस्यों और पारंपरिक जड़ों को दिखाती है, बल्कि इसके उस दिलचस्प इतिहास को भी उजागर करती है जिसमें स्थानीय रूप से उगाए गए मसाले-काली मिर्च, इलायची, हल्दी-ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है."

गाइड ने आगे बताया कि केरल के अंदर भी खाना बहुत बदल जाता है-उत्तर मालाबार क्षेत्र के रिच माप्पिला व्यंजन से लेकर दक्षिणी तट के नारियल से भरपूर स्टू तक, जिन्हें मुलायम अप्पम (चावल के पैनकेक) के साथ खाया जाता है.

लोनली प्लैनेट की यह पहचान इस बात की पुष्टि करती है कि यह दक्षिणी भारतीय राज्य वाकई में एक ऐसा संवेदी सफर कराता है जैसा कहीं और नहीं मिलता. सड़क किनारे के स्टॉलों से आती नारियल तेल में छौंक की खुशबू से लेकर केले के पत्तों पर परोसे जाने वाले भव्य दावतों तक, केरल के फ़ूड सीन में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ ख़ास मौजूद है.

क‍ितना व‍िव‍िध है केरल का खाना -

उत्तरी मालाबार क्षेत्र में व्यंजन समृद्ध और दमदार होते हैं- यहां घी और सुगंधित मसालों से बनी मालाबार बिरयानी ख़ास है. कोझिकोड और कन्नूर जैसे तटीय शहर अपने समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध हैं.

मध्य केरल, खासकर कोच्चि और कोट्टायम के आसपास, ईसाई समुदाय की पाक विरासत दिखती है. यहां इश्टू (नारियल के दूध में पकाया गया सब्ज़ियों या मांस का क्रीमी स्टू), अप्पम (किण्वित चावल के पैनकेक), और उत्सवों पर बनने वाला डक रोस्ट मिलता है.

इसके विपरीत, दक्षिणी त्रावणकोर क्षेत्र में, जो तमिल और सीरियाई ईसाई परंपराओं से प्रभावित है, तेज़ ज़ायके और भव्य शाकाहारी दावतें देखने को मिलती हैं. सबसे मशहूर है सद्या, एक भोज जो केले के पत्ते पर परोसा जाता है, जिसमें एवियल, ओलन, सांभर, थोरन और मीठे पायसम जैसे कई व्यंजन शामिल होते हैं.

केरल के लगभग हर व्यंजन में नारियल का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है (कसा हुआ, पिसा हुआ या तेल के रूप में), जो यहां के भोजन को इसकी विशेष पहचान और समृद्धि देता है.

केरल के 12 ज़ायकेदार व्यंजन जिनका मेल चखना ज़रूरी है | 12 Iconic Kerala Food Pairings You Must Try

केरल, जिसे 'ईश्वर का अपना देश' कहा जाता है, अपनी ख़ूबसूरती के साथ-साथ शानदार खाने के लिए भी मशहूर है. यहाँ के व्यंजनों की ख़ासियत है नारियल, मसालों और चावल का अद्भुत इस्तेमाल. पेश हैं केरल के 12 ऐसे ज़बरदस्त फ़ूड कॉम्बिनेशन, जिन्हें आपको ज़रूर आज़माना चाहिए:

1. अप्पम और स्टू

अप्पम एक हल्का, जालीदार पैनकेक जैसा होता है, जिसके किनारे पतले और बीच का हिस्सा फूला हुआ होता है. इसे हल्के, क्रीमी स्टू के साथ खाया जाता है, जिसे सब्ज़ियों, चिकन या मटन को नारियल के दूध में पकाकर बनाया जाता है. अप्पम की कोमलता और स्टू के हल्के मसालों का यह मेल दिल को सुकून देने वाला होता है.

2. पुट्टू और कडला करी

केरल के कई घरों में नाश्ते का यह एक ज़रूरी हिस्सा है. पुट्टू (चावल के आटे और नारियल की परतें मिलाकर भाप में पकाया गया बेलनाकार व्यंजन) के साथ कडला करी का मेल ज़बरदस्त लगता है. कडला करी काले चने से बनती है, जिसे भुने हुए मसालों और नारियल के गाढ़े बेस में पकाया जाता है.

3. इडियप्पम और एग करी

इडियप्पम को 'स्ट्रिंग हॉपर्स' भी कहते हैं. ये भाप में पकाई गई चावल की नूडल्स की नाज़ुक जाली होती हैं, जो करी के गाढ़े और मसालेदार रसे को अपने अंदर अच्छी तरह सोख लेती हैं. इसे पारंपरिक केरल एग करी के साथ खाना एक सरल, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनाता है, जिसे आप यकीनन पसंद करेंगे.

4. मालाबार परोटा और कोरमा

मालाबार परोटा अपनी परतों और खस्तापन के लिए मशहूर है. यह बाहर से सुनहरा और कुरकुरा, और अंदर से नरम होता है. इसे कई व्यंजनों के साथ खाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत नारियल के बेस वाले कोरमा के साथ करना सबसे अच्छा है, चाहे वह सब्ज़ियों से बना हो, चिकन से या मटन से.

5. परोटा और रोस्ट या फ्राई डिश

परोटा का एक और लोकप्रिय मेल अर्ध-सूखे (सेमी-ड्राई) रोस्ट व्यंजनों के साथ होता है. इसमें काली मिर्च चिकन, मटन फ्राई, मसालेदार प्रॉन (झींगा) रोस्ट जैसे व्यंजन शामिल हैं. ये चटपटे और तेज़ स्वाद वाले व्यंजन केरल के तटीय भोजन के दमदार चरित्र को दर्शाते हैं.

6. अप्पम और नादान कोझी या परिप्पू करी

अप्पम को आप नादान कोझी करी के साथ भी खा सकते हैं. यह एक देहाती चिकन व्यंजन है, जिसमें नारियल और लाल मिर्च का इस्तेमाल भरपूर होता है. शाकाहारी विकल्प के तौर पर, इसे परिप्पू करी (एक सादी लेकिन संतोषजनक दाल का व्यंजन) के साथ खाया जाता है.

7. पथिरी और मसालेदार करी

मालाबार क्षेत्र से आने वाला पथिरी चावल के आटे की पतली रोटियाँ होती हैं, जो हल्की लेकिन पेट भरने वाली होती हैं. इन्हें आमतौर पर चिकन, मटन या मछली की रिच करी के साथ खाया जाता है, जिससे करी की महक और स्वाद ज़्यादा उभर कर आता है.

8. घी राइस और मीन मोइली

भुने हुए काजू और किशमिश से सजा सुगंधित घी राइस, मीन मोइली (नारियल के दूध और हल्दी में पकाई गई हल्की मछली करी) के साथ बहुत शानदार लगता है. यह एक ऐसा मेल है जिसे खाने के बाद आपको बार-बार खाने का मन करेगा!

9. केरल राइस, सांभर और सब्ज़ी साइड डिश

पारंपरिक शाकाहारी भोजन में लाल केरल राइस मुख्य होता है. इसे सांभर और विभिन्न प्रकार की सब्ज़ियों की साइड डिश, जैसे एवियल, थोरन, एरिसेरी और पचाड़ी के साथ परोसा जाता है. थाली का हर व्यंजन अपनी बनावट और स्वाद लेकर आता है.

10. कप्पा और मीन करी

यह केरल के सबसे प्रतिष्ठित और अनोखे मेलों में से एक है. कप्पा (टैपिओका/कसावा) को उबालकर, मैश करके और मसाला डालकर तैयार किया जाता है. इसे तीखी मीन करी के साथ परोसा जाता है, जिसमें मछली को खट्टी इमली की ग्रेवी में पकाया जाता है. यह एक ऐसा अनूठा व्यंजन है जिसे आपको ज़रूर ढूंढकर खाना चाहिए.

11. थट्टू डोसा और चटनी

केरल के सड़क किनारे के खाने के स्टॉल (थट्टुकडा) पर मोटा, स्पंजी थट्टू डोसा परोसा जाता है. इसे तरह-तरह की चटनी के साथ खाया जाता है, जिसमें पारंपरिक नारियल की चटनी से लेकर तीखी अदरक या लाल मिर्च की चटनी शामिल होती है. यह झटपट तैयार होने वाला, पेट भरने वाला और स्थानीय स्वाद से भरपूर व्यंजन है.

12. पझम पोरी और चाय

केरल की यात्रा इस प्यारे शाम के नाश्ते के बिना अधूरी है. पझम पोरी (मीठे केले के पकौड़े जो सुनहरे कुरकुरे होने तक तले जाते हैं) को गरमा गरम चाय (चाय) के साथ खाना यात्रा के बीच एक छोटा, परफेक्ट ब्रेक देता है.

केरल के व्यंजनों को सही मायने में जानने का सबसे अच्छा तरीका बेशक राज्य का दौरा करना है, लेकिन अगर आप घर पर ही इसका स्वाद लेना चाहते हैं, तो आप चुनिंदा केरल व्यंजनों की रेसिपी देख सकते हैं.

