विज्ञापन
विशेष लिंक

चाय पीने के 10 फायदे: रोज चाय पीने से क्या-क्या फायदे होते हैं? | Chai Pine Ke Fayde

Chai Pine Ke Fayde | Chai Pine se Kaun se rog theek hoti hai : यहाँ चाय पीने के 10 फायदे दिए गए हैं, जो मुख्य रूप से सामान्य काली चाय (बिना अत्यधिक दूध और चीनी वाली) या ग्रीन टी पर आधारित हैं:

Read Time: 3 mins
Share
चाय पीने के 10 फायदे: रोज चाय पीने से क्या-क्या फायदे होते हैं? | Chai Pine Ke Fayde

Chai Pine Ke 10 Fayde | Ten Benefits of Drinking Tea: चाय, जिसे भारत में एक पेय से ज़्यादा एक भावना माना जाता है, इसके सेवन के अपने फायदे और नुकसान हैं. किसी भी चीज़ की तरह, इसका संतुलन ही हमारी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है. यहाँ चाय पीने के 10 फायदे दिए गए हैं, जो मुख्य रूप से सामान्य काली चाय (बिना अत्यधिक दूध और चीनी वाली) या ग्रीन टी पर आधारित हैं:

चाय पीने के 10 फायदे (Benefits of Drinking Tea | Chai Pine Ke Fayde)

चाय, खासकर ग्रीन टी और ब्लैक टी, अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण स्वास्थ्य को कई लाभ पहुँचाती है:

1. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर: चाय में पॉलीफेनोल्स (विशेषकर फ्लेवोनोइड्स) होते हैं, जोएंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं. ये शरीर को फ्री-रैडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और कई बीमारियों का खतरा कम होता है.

2. मानसिक शांति और तनाव में कमी: चाय मेंएल-थियानाइन (L-Theanine) नामक एक एमिनो एसिड होता है. यह मस्तिष्क को शांत करता है, तनाव और चिंता कम करने में मदद करता है, और ध्यान केंद्रित करने (Focus) की क्षमता को बेहतर बनाता है.

3. हृदय स्वास्थ्य में सुधार: नियमित रूप से (मध्यम मात्रा में) चाय पीने से रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) की कार्यप्रणाली में सुधार होता है, रक्तचाप (Blood Pressure) नियंत्रित रहता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) का स्तर कम हो सकता है, जिससेहृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम होता है.

4. मेटाबॉलिज्म बूस्ट: ग्रीन टी में कैटेचिन होते हैं, खासकर EGCG, जो वसा (Fat) जलाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं औरमेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं, जिससे वजन प्रबंधन में मदद मिलती है.

Also Read: चाय पीने के 10 नुकसान, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए चाय

5. सिरदर्द में राहत: चाय में मौजूद हल्की मात्रा में कैफीन कुछ प्रकार केसिरदर्द से तुरंत राहत दिलाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Image credit: Unsplash

6. पाचन में सहायक (हर्बल टी): अदरक, पुदीना या कैमोमाइल जैसी हर्बल चायपाचन तंत्र को शांत करने, मितली (Nausea) कम करने और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) के लक्षणों में राहत देने में प्रभावी हो सकती है.

7. हड्डियों को मजबूती: कुछ शोध बताते हैं कि ग्रीन टी का सेवनहड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद कर सकता है और हड्डियों के नुकसान को रोक सकता है.

8. दांतों के स्वास्थ्य में योगदान: चाय में फ्लोराइड और टैनिन होते हैं जो मुँह केpH स्तर को बदलकर कैविटी और दांतों के क्षरण (Tooth Decay) को रोकने में मदद कर सकते हैं (हालांकि, दूध और चीनी जोड़ने से यह लाभ कम हो जाता है).

9. रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि: चाय में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्सप्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) को बेहतर बनाने और शरीर को संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार करने में मदद करते हैं.

10.हाइड्रेशन: पानी के बाद चाय एक अच्छा पेय है. यह शरीर कोहाइड्रेटेड रखने में मदद करती है, खासकर जब इसे मीठा न किया जाए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chai Pine Ke 10 Fayde, Chai Pine Se Kaun Se Rog Theek Hoti Hai, Ten Benefits Of Drinking Tea
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com