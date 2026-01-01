विज्ञापन
फ्लाइट बन गई 'टाइम ट्रैवल मशीन', 2026 में प्लेन ने भरी उड़ान, लेकिन पहुंच गई 2025 में, ऐसा कैसे हुआ?

सोचिए...आप प्लेन में बैठे हैं, नया साल मना चुके हैं और कुछ घंटों बाद जब उतरते हैं, तो कैलेंडर एक साल पीछे चला जाता है नए साल की रात कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ने ऐसा ही अनोखा 'टाइम ट्रैवल' कर दिखाया है, जिसने यात्रियों और एविएशन एक्सपर्ट्स...दोनों को हैरान कर दिया है.

नया साल 2026 आते ही विमान यात्रियों को एक अनोखा नजारा देखने को मौका मिला. नई साल की शाम मनाने के बाद वह उड़ान भर रहे थे और तुरंत 'समय की उल्टी यात्रा' करते हुए वापस साल 2025 में उतर गए. यह चमत्कार इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम जोन के चमत्कारिक खेल से संभव हुआ है.

Photo Credit: GCMap

जब फ्लाइट ने बदला साल (Flights Landing Before Midnight)

नया साल आते ही दुनिया भर में हवाई सफर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है. आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी को दुनियाभर में करीब 96,600 पैसेंजर फ्लाइट्स ऑपरेट हुई, जो सामान्य दिनों से लगभग 3% कम हैं. हालांकि, क्रिसमस डे जैसी भारी कटौती नहीं दिखी. दिलचस्प बात यह है कि यूरोप की लो-कॉस्ट एयरलाइन Ryanair नए साल के दिन 3,100 से ज्यादा उड़ानें संचालित की.

एविएशन डेटा कंपनी Cirium Diio के अनुसार, 31 दिसंबर की रात 23:59 बजे तक 111 पैसेंजर फ्लाइट्स अपने गंतव्य पर उतरीं, जिनमें से 89 सिर्फ अमेरिका में लैंड कीं. वहीं एक जनवरी को ठीक 00:00 बजे उड़ान भरने वाली कुछ फ्लाइट्स भी शेड्यूल थीं, जिनमें मिस्र से सऊदी अरब जाने वाली Air Arabia की फ्लाइट शामिल थी.

Photo Credit: wikimedia commons

2026 में टेकऑफ, 2025 में लैंडिंग (Time Travel Flights)

सबसे दिलचस्प कहानी उन 7 लॉन्ग-हॉल फ्लाइट्स की रहीं, जिन्होंने 1 जनवरी को 2026 में उड़ान भरीं, लेकिन टाइम जोन के खेल के कारण 2025 में ही लैंड हुईं. इनमें सबसे चर्चित रही STARLUX की ताइपेई-सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट, जो आधी रात के बाद उड़ान भरकर 'पिछले साल' में उतरी. यात्री चाहें तो सैद्धांतिक रूप से न्यू ईयर ईव दो बार मना सकते थे. हालांकि, जेट लैग इसमें रोड़ा बना.

