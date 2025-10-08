बार-बार पेशाब क्यों आता है? यहां जानें बार-बार पेशाब आने के आम कारण

विज्ञापन
Bar-Bar Peshab Aane Ki Wajah: तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं बार-बार पेशाब आने के क्या बड़े कारण हैं और किन लक्षणों पर ध्यान जरूर देना चाहिए. 

बार-बार पेशाब आने से तुरंत राहत कैसे पाएं?

Bar-Bar Peshab Aane Ki Wajah: क्या आप भी बार-बार पेशाब आने की समस्या से परेशान हैं? कई लोग इसे सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अगर आपको बार-बार पेशाब आ रहा है तो समझ लें यह शरीर में किसी गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है. इस दिक्कत का सामना पुरुषों और महिलाओं दोनों को करना पड़ सकता है, लेकिन कारण अलग-अलग हो सकते हैं. डायबिटीज, UTI, ज्यादा पानी या कैफीन का सेवन, दवाओं के साइड इफेक्ट या फिर किडनी से जुड़ी परेशानी के कारण बार-बार पेशाब आ सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं बार-बार पेशाब आने के क्या बड़े कारण हैं और किन लक्षणों पर ध्यान जरूर देना चाहिए. 

बार-बार पेशाब आना किसका संकेत है? | What Are The Causes Of Frequent Urination?

 बार-बार पेशाब आने के कारण

  • ज्यादा पानी पीना: जरूरत से ज्यादा पानी, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का सेवन मूत्राशय (bladder) को उत्तेजित करता है जिससे पेशाब बार-बार आने लगता है.
  • यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI): महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन एक आम समस्या है. पेशाब करते समय जलन, दर्द या पेशाब का बार-बार आना इसका संकेत हो सकता है. इतना ही नहीं संक्रमण के दौरान मूत्राशय में सूजन आ जाती है, जिससे थोड़ी-थोड़ी देर में पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है.
  • डायबिटीज: डायबिटीज के मरीजों को बार-बार पेशाब आता है क्योंकि शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ने पर किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है. अगर साथ में ज्यादा प्यास भी लगती है, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है.
  • प्रोस्टेट की समस्या (पुरुषों में): बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र नली को दबा देती है, जिससे मूत्र पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता और बार-बार पेशाब की जरूरत महसूस होती है.

पेशाब बार-बार आए तो क्या करें (बचाव और घरेलू उपाय)

  • कैफीन, चाय और अल्कोहल का सेवन कम करें. 
  • ज्यादा ठंडे मौसम में भी पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन एक साथ बहुत न पिएं. 
  • पेशाब रोककर न रखें, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.
  • साफ-सफाई का ध्यान रखें, खासकर महिलाओं के लिए.
  • डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का नियमित इलाज कराएं. 
  • अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो योग, ध्यान और पर्याप्त नींद लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

