विज्ञापन
विशेष लिंक

Raksha Bandhan Special: बिना प्याज-लहसुन वाली मटर काजू की सब्जी, होटल वाला स्वाद अब घर पर

अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो राखी पर बिना प्याज-लहसुन की शाही मटर काजू सब्जी जरूर बनाएं. स्वाद इतना लाजवाब कि मेहमान भी पूछेंगे इसकी रेसिपी.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Raksha Bandhan Special: बिना प्याज-लहसुन वाली मटर काजू की सब्जी, होटल वाला स्वाद अब घर पर
काजू की सब्जी कैसे बनाई जाती है?
NDTV

Raksha Bandhan Special Recipe: रखी पर अक्सर हम बाजार से महंगी मिठाइयां या काजू कतली ले आते हैं, पर यकीन मानिए, इस बार अगर आप घर आए मेहमानों के सामने यह खास काजू-मटर की शाही सब्ज़ी और मसालेदार लच्छा पराठा परोसेंगे, तो हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा. खास बात यह है कि इसे बनाने में न तो प्याज-लहसुन का इस्तेमाल होता है और न ही भारी क्रीम या मलाई की जरूरत  पड़ती है. एकदम हलवाई जैसी गाढ़ी और जायकेदार ग्रेवी बनती है.

हाल ही में हाल ही में डिजिटल क्रिएटर @MasalaKitchenbyPoonam ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी आसान रेसिपी शेयर की है.

यहां देखिए वीडियो...

अगर आप फटाफट इस रेसिपी को पढ़ना चाहते हैं, तो स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी नीचे है- 

सामग्री: 

शाही काजू-मटर सब्जी के लिए:

  •  साबुत काजू: 100 ग्राम (तलने के लिए)
  •  टुकड़ा काजू:  4 बड़े चम्मच (दूध के साथ पीसकर पेस्ट बनाने के लिए)
  •  टमाटर: 3-4 (बड़े टुकड़ों में कटे हुए)
  •  ताजा दही: 250 ग्राम (गाढ़ा या छना हुआ)
  •  मटर: 1 कप (ताजा या फ्रोजन)
  •  हरी मिर्च व अदरक: 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा
  •  हरे धनिये के डंठल: थोड़े से (फ्लेवर के लिए)

खड़े मसाले:

  1. 1 छोटा चम्मच जीरा
  2. 2-3 लौंग
  3. 2 छोटी इलायची
  4. 5-6 काली मिर्च

सूखे मसाले:

  • 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
  • 1/2 चम्मच हल्दी
  • 1 चम्मच धनिया पाउडर
  • 1/2 चम्मच जीरा पाउडर
  • तीखी लाल मिर्च (स्वादानुसार)

पकाने के लिए:

  • शुद्ध घी या तेल नमक (स्वादानुसार)
  • कसूरी मेथी
  • हरा धनिया और 1 कप उबलता पानी

बनाने का तरीका:

  1. कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, इसमें जीरा, लौंग, छोटी इलायची और काली मिर्च तड़काएं.
  2. फिर कटे हुए टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, धनिये के डंठल और थोड़ा सा नमक डालकर पर भूनें.
  3. जब टमाटर थोड़े गल जाएं, तो आधा कप पानी डालकर ढंक दें और 2 मिनट पकने दें.
  4. ठंडा होने पर टमाटर के छिलके अलग कर लें और मिक्सी में पीसकर स्मूथ प्यूरी बना लें.
  5. दूसरी तरफ, कुकर या पैन में थोड़ा सा घी गरम करके साबुत काजू को हल्का सुनहरा होने तक तलकर एक प्लेट में निकाल लें.
  6. चार चम्मच टुकड़ा काजू को थोड़े से दूध के साथ मिक्सी में बारीक पीसकर गाढ़ा पेस्ट अलग रख लें.
  7. गाढ़े दही में कश्मीरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और तीखी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह फेंट लें.
  8. जिस कुकर या पैन में काजू तले थे, उसी घी में यह दही-मसाले का पेस्ट डालें और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनें. 
  9. जब दही से घी अलग होने लगे, तब इसमें काजू वाला पेस्ट मिला दें और 2-3 मिनट और भूनें.
  10. अब इसमें तैयार की हुई टमाटर की प्यूरी मिला दें और ढंककर धीमी आंच पर 7-8 मिनट तक तब तक पकाएं जब तक कि मसाला पूरी तरह से घी न छोड़ दे.
  11. भुने हुए मसाले में मटर और स्वादानुसार नमक डालकर 4-5 मिनट भूनें.
  12. इसके बाद फ्राई किए हुए काजू डालें और मिला लें.
  13. अब इसमें लगभग 1 कप एकदम उबलता हुआ पानी डालें. उबलता पानी डालने से सब्ज़ी का रंग बहुत बढ़िया ऊपर आता है.
  14. कसूरी मेथी और बारीक कटा हरा धनिया डालकर कुकर का ढक्कन लगा दें.
  15. धीमी आंच पर सिर्फ एक सीटी आने का दबावबनने दें, फिर गैस बंद कर दें.

इसे भी पढ़ें: ककोड़ा की सब्जी नहीं खाने वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, लंच और डिनर के लिए परफेक्ट है ये रेसिपी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kaju Curry Recipe, Raksha Bandhan, Food, Masala Recipes, Festival Recipes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com