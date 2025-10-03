ये बीज सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बालों के लिए भी हैं कमाल, बस ऐसे करें उपयोग

Pumpkin Seeds Hair Benefits: आजकल बालों से जुड़ी समस्याएं जैसे झड़ते बाल, डैंड्रफ, कमजोर जड़ें और समय से पहले बालों का सफेद होना आम हो गया है. इन दिक्कतों से बचने के लिए लोग तरह-तरह के महंगे शैंपू, तेल और दवाइयों पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं. इसलिए आज हम आपको एक ऐसे बीज के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि बालों को भी हेल्दी रख सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन से हैं वो जादुई बीज.

बालों के विकास के लिए कद्दू के बीज कैसे खाएं? | Do Pumpkin Seeds Help Grow Hair?

कद्दू के बीज सुपरफूड हैं, जो बालों के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. ये दिखने में भले ही छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन विटामिन, मिनरल्स, जिंक, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनमें बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने की ताकत होती है.

कद्दू के बीज के बालों के लिए फायदे

बालों का झड़ना: कद्दू के बीज जिंक और आयरन से भरपूर होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और झड़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं.

बालों की ग्रोथ: कद्दू के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन ई पाया जाता है, जो बालों की ग्रोथ में मदद करता सकता है. कद्दू के बीजों का सेवन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बालों को पर्याप्त पोषण मिलता है और वे तेजी से बढ़ते हैं.

डैंड्रफ: कद्दू के बीज एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हैं जो स्कैल्प में हो रही जलन, खुजली और डैंड्रफ से राहत दिलाने में सहायता कर सकते हैं.

हेल्दी स्कैल्प: बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए हेल्दी स्कैल्प का होना बेहद जरूरी है. कद्दू के बीज विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो स्कैल्प को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और स्कैल्प के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

रोजाना 1 से 2 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज नाश्ते में या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं. अगर आपको कद्दू के बीजों का स्वाद नहीं पसंद तो आप बालों की जड़ों में हल्का गर्म किया हुआ कद्दू बीज का तेल भी लगा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)