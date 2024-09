प्रेमानंद महाराज ने बताया कब्ज दूर करने के रामबाण उपचार, सुबह उठते ही साफ हो जाएगा पेट, निकल जाएगी सारी गंदगी

How to Get rid Off Constipation: पेट एक ऐसा अंग है अगर वो सही नहीं रहता है तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर दिखाई देता है. पेट खराब होने पर आपका चेहरे पर भी इसका असर साफ नजर आता है. हम कह सकते हैं कि कई बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं. जिन लोगों का पेट सही नहीं रहता है वो कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. आज के समय में लोगों का खानपान और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिस वजह से लोग कब्ज, गैस, अपच, पेट फूलना जैसी समस्याओं का शिकार होते हैं. क्या आप जानते हैं कि इसकी एक वजह ओवर ईटिंग भी है.

दरअसल जब हम अपनी भूख और क्षमता से ज्यादा भोजन करते हैं तो इसका असर हमारी आंतों पर पड़ता है. हाल ही में प्रसिद्ध महंत प्रेमानंद महाराज जी की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने लोगों को बताया है कि कैसे कब्ज से राहत पाई जा सकती है और अपने पेट का ख्याल रखा जा सकता है. उन्होंने लोगों को कंट्रोल में खाना खाने की सलाह दी है. आइए जानते हैं कब्ज से राहत पाने के लिए प्रेमानंद महाराज के बताए गए उपायों के बारे में.

ज्यादा खाना खाने से बचें

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए. लालच की वजह से ज्यादा खाना खाने से कब्ज की समस्या हो सकती है. ज्यादा खाना आंतों पर असर डालता है, इसलिए हमेशा उतना ही खाएं जो आप आसानी से पचा सकें.

गुनगुना पानी पिएं

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि कब्ज से राहत पाने के लिए और पेट को ठीक से साफ करने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें. उनके अनुसार वज्रासन में बैठकर धीरे-धीरे गुनगुना पानी पानी और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कब्ज से छुटकारा मिल सकता है.

मॉर्निंग वॉक

कब्ज से राहत पाने के लिए अपने डेली रूटीन में मॉर्निंग वॉक को जरूर शामिल करें. ऐसा करने से आपको कई फायदे मिलेंगे. इससे आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा और सेहत भी दुरूस्त रहेगी.

क्या ना खाएं

महाराज के अनुसार ऑयली, मसालेदार खाने से बचना चाहिए. ज्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है.

वर्कआउट

इसके अलावा उन्होंने बताया कि पेट से जुड़ी बीमारियों से बचे रहना है तो अपनी लाइफस्टाइल को भी सही रखें. सही खानपान के साथ रेगुलर वर्कआउट भी करें.

ईसबगोल

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि इसके अलावा रोज रात को सोने से पहले गर्म पानी या दूध में एक चम्मच ईसबगोल की भूसी और पिसी हुई हरड़ को मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं. यह आपकी आंतो को मजबूत बनाने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)