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ब्रोकली उबालने का जापानी सीक्रेट? 99% लोग Broccoli उबालते समय करते हैं ये गलती

क्या आपकी भी ब्रोकली उबालने के बाद पड़ जाती है पीली, इस जापानी ट्रिक से ब्रोकली रहेगी हरी-भरी और सॉफ्ट.

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ब्रोकली उबालने का जापानी सीक्रेट? 99% लोग Broccoli उबालते समय करते हैं ये गलती
क्या है ब्रोकली उबालने का सही तरीका.
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ब्रोकली को सेहत का खजाना कहा जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. लेकिन क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जो ब्रोकली उबालते वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं? अगर आप बर्तन में पानी उबालकर सीधे उसमें ब्रोकली के टुकड़े डाल देते हैं, तो यह आर्टिकल खास आपके लिए है. यूट्यूब चैनल एनी टिप्स (Annie Tips) पर ब्रोकली पकाने का एक ऐसा जापानी तरीका शेयर किया गया है, जो आपके किचन के काम को पूरी तरह बदल देगा.

अक्सर लोग जब ब्रोकली उबालते हैं, तो वह बहुत ज्यादा मुलायम यानी सौगी हो जाती है, उसका पानी जैसा स्वाद हो जाता है, और उसका सुंदर हरा रंग भी गायब होकर फीका पड़ जाता है. लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बहुत ही आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ब्रोकली को बिल्कुल हरा, क्रिस्पी और स्वादिष्ट बना सकते हैं. 

यहां देखें पूरा वीडियो- 

ब्रोकली को उबालने का सही तरीका क्या है-

  1. सही तरीका यह है कि ब्रोकली को काटने से पहले उसे अच्छी तरह साफ़ किया जाए ताकि उसमें छिपे कीड़े और गंदगी पूरी तरह निकल जाएं.
  2. ​इसके बाद ब्रोकली के टुकड़ों को बहुत सावधानी से काटना जरूरी है ताकि इसके फूल टूटे नहीं और वे दिखने में भी अच्छे लगें. 
  3. जब बात इसे उबालने की आती है, तो यहीं पर ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं. सीधा खौलते पानी में ब्रोकली डालने से इसके जरूरी विटामिन्स और पोषक तत्व पानी में ही बह जाते हैं, और सब्जी का टेक्सचर भी खराब हो जाता है.
  4. ​जापानी कुकिंग सीक्रेट के मुताबिक, ब्रोकली को पकाते समय सही तापमान और समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इस तरीके से पकाने पर ब्रोकली न केवल अंदर से क्रंची बनी रहती है, बल्कि उसका नेचुरल हरा रंग भी बरकरार रहता है.

ब्रोकली खाने के फायदे

1.इम्यूनिटी- 

ब्रोकली में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है. 

2. वजन घटाने- 

 ब्रोकली में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती.

3. दिल- 

ब्रोकली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. 

4. हड्डियों- 

ब्रोकली में कैल्शियम, विटामिन के और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी हैं.

5. पाचन- 

फाइबर से भरपूर होने के कारण ब्रोकली कब्ज की समस्या को कम करने और आंतों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है.

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