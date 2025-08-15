Janmashtami 2025 Bhog Recipes: कान्हा को खुश करने के लिए जन्माष्टमी पर बनाएं ये 5 पारंपरिक और प्रिय भोग

Janmashtami Special Food: जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, सजावट करते हैं और रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं. पूजा के दौरान एक खास परंपरा होती है – भगवान को उनके प्रिय भोग अर्पित करना. माना जाता है कि श्री कृष्ण को खास पकवानों का भोग लगाने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है. इस बार जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जा रहा है अगर आप भी कान्हा को खुश करना चाहते हैं, तो उनके पांच सबसे प्रिय प्रसाद घर पर तैयार करें, ये रेसिपी न सिर्फ बनाने में आसान हैं, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब. तो चलिए जानते हैं, इस पावन अवसर पर कौन-कौन से भोग आप घर पर बना सकते हैं.



जन्माष्टमी स्पेशल फूड (Janmashtami Special Food)



1. पंचामृत

सामग्री:

-दूध – 2 चम्मच

-दही – 2 चम्मच

-शहद – 1 चम्मच

-शुद्ध घी – 1 चम्मच

-चीनी – स्वाद अनुसार



विधि:

एक साफ कटोरी में सभी सामग्री डालें और अच्छी तरह मिला लें. अंत में तुलसी के पत्ते डालें. पंचामृत भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार है. यह भोग पूजा में सबसे पवित्र और जरूरी माना जाता है.



2. माखन-मिश्री

सामग्री:

-ताजा सफेद मक्खन – 1 कटोरी

-मिश्री – 2 चम्मच



विधि:

अगर चाहें तो बाजार से मक्खन ले सकते हैं या फिर घर की मलाई से भी बना सकते हैं. नरम मक्खन में मिश्री मिलाकर तुलसी के पत्ते के साथ भगवान को चढ़ाएं. यह भोग कान्हा का सबसे प्रिय माना जाता है, क्योंकि बचपन में वे माखन चुराने के लिए मशहूर थे.



3. नारियल लड्डू

सामग्री:

-सूखा नारियल – 2 कप

-कंडेंस्ड मिल्क – 1 कप

-इलायची पाउडर – 1/2 चम्मच



विधि:

एक पैन में नारियल और कंडेंस्ड मिल्क डालकर धीमी आंच पर पकाएं. मिश्रण गाढ़ा होते ही इलायची पाउडर डालें. ठंडा होने पर छोटे-छोटे लड्डू बनाएं. यह मिठाई स्वाद में बेहद खास होती है और लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है.



4. गोंद के लड्डू

सामग्री:

-गोंद – 1/2 कप

-गेहूं का आटा – 1 कप

-घी – 1/2 कप

-पिसी चीनी – 3/4 कप

-कटे हुए मेवे – स्वाद अनुसार



विधि:

कड़ाही में घी गरम कर गोंद को सुनहरा होने तक भून लें. दूसरी तरफ आटा भी घी में भून लें. अब दोनों को मिलाएं और पिसी चीनी व मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं. ठंडा होने पर लड्डू तैयार कर लें, ये लड्डू सेहत के लिए भी लाभकारी होते हैं.



5. मेवा वाला दूध

सामग्री:

-ठंडा दूध – 1 कप

-चीनी – स्वाद अनुसार

-बादाम – 5-6 (कटे हुए)

-किशमिश – 1 चम्मच

-इलायची पाउडर – 1/4 चम्मच



विधि:

दूध में चीनी, बादाम, किशमिश और इलायची मिलाएं. अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ठंडा ही भोग में अर्पित करें. यह पेय कान्हा को बेहद पसंद है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है.

