पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए काल है ईसबगोल, जानिए कैसे करना है सेवन और सही तरीका

Isabgol Khane ka Sahi Tarika:पेट शरीर का जरूरी हिस्सा होता है, जो खाने को पचाकर पाचन रस पूरे शरीर में रक्त के जरिए पहुंचाता है. पेट से जुड़ी कोई भी समस्या पूरे शरीर को प्रभावित करती है और शरीर को धीरे-धीरे बीमार करने लगती है. पेट से जुड़ी समस्याओं में कई चीजें कारगर होती हैं, लेकिन पेट की ओवरऑल हेल्थ के लिए ईसबगोल को सबसे ज्यादा कारगर माना गया है. आयुर्वेद में ईसबगोल को जड़ी-बूटी की तरह माना जाता है और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ईसबगोल में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कब्ज से बचाता है और गंदे बैक्टीरिया को भी पनपने नहीं देता है.

ईसबगोल ग्लूटेन-मुक्त और कम कैलोरी वाला होता है. मतलब ग्लूटेन से एलर्जिक लोग भी इसे ले सकते हैं. ईसबगोल की खेती मुख्यतः सूखे इलाके में की जाती है. जैसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है. आयुर्वेद में ईसबगोल को बहुत महत्वता दी गई है, जिसे तीनों नाड़ियों को साफ करने वाला कहा जाता है. इसकी तासीर ठंडी होती है और अलग-अलग चीजों के साथ लेने पर ये अलग-अलग तरीकों से काम करता है.

ये भी पढ़ें: दीवाली पर सोनपापड़ी का जलवा बरकरार, जानिए क्यों और कैसे है ये खास

ईसबगोल को कब्ज की समस्या, पाचन की गति को बढ़ाने के लिए, मल त्यागने में परेशानी के लिए, और आंतों को साफ करने के लिए किया जाता है. अगर पेट साफ रहता है तो शरीर में हार्मोन का संतुलन, बीपी, हार्टबर्न, गैस, शुगर, और वजन कंट्रोल में रहते हैं. आयुर्वेद में ईसबगोल को लेने के लिए कई तरीके बताए गए हैं. कब्ज, मल त्यागने में परेशानी और आंतों को साफ करने के लिए ईसबगोल को एक चम्मच नींबू और गर्म पानी के साथ मिलाकर लेना चाहिए. ऐसा करने से पेट में जमा गंदगी साफ हो जाएगी.

कैसे करें सेवन

अगर बढ़ते वजन पर विराम लगाना है तो सुबह खाली पेट शहद में पानी मिलाकर एक चम्मच ईसबगोल डाल दें. रोजाना लेने पर भूख कम लगेगी और पेट भरा हुआ लगेगा. अगर हार्टबर्न या गैस की समस्या ज्यादा रहती है तो ठंडे दूध के साथ ईसबगोल का सेवन करना चाहिए. इससे पेट ठंडा रहेगा और गैस की समस्या में कमी होगी. इसके अलावा, ब्लड शुगर की समस्या के लिए आधा चम्मच दालचीनी को पानी में मिलाकर एक चम्मच ईसबगोल के साथ लेना चाहिए.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)