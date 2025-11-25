सर्दियों में रोज खाएं सिर्फ 1 मुट्ठी भुना चना, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

1 MUTTHI CHANA KHANE KE FAYDE : सर्दी का मौसम आते ही खाने-पीने का मजा दोगुना हो जाता है, लेकिन इस मौसम में सुस्ती और बीमारियों का डर भी बना रहता है. अगर आप भी कड़कड़ाती ठंड में अपनी बॉडी को अंदर से गर्म और एनर्जी से भरा रखना चाहते हैं, तो आपके किचन में मौजूद 'भुना चना' (Roasted Chana) किसी सुपरफूड से कम नहीं है. महंगे बादाम और अखरोट के पीछे भागने के बजाय, अगर आप रोज सिर्फ एक मुट्ठी भुना चना खाना शुरू कर दें, तो शरीर में जो बदलाव आएंगे, वो आपको चौंका देंगे. तो बिना देर किए आइए जानते हैं उनके बारे में...

रोज 1 मुट्ठी चना खाने के क्या हैं फायदे - What are the benefits of eating a handful of gram every day

भुने चने की तासीर गर्म मानी जाती है. सर्दियों में इसे खाने से शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है. अगर आप इसे थोड़े से गुड़ (Jaggery) के साथ खाते हैं, तो यह शरीर का टेंपरेचर सही रखने और ठंड से बचाने में जबरदस्त काम करता है.

ठंड में हम अक्सर तली-भुनी चीजें ज्यादा खा लेते हैं, जिससे वजन बढ़ता है. चने में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन होता है. एक मुट्ठी चना खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती और पेट भरा हुआ महसूस होता है. इससे आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं और वजन कंट्रोल में रहता है.

सर्दियों में सर्दी-जुकाम होना आम बात है. भुना चना खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है. इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स आपको मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं.

अगर किसी को डायबिटीज है, तो उनके लिए भुना चना एक बेस्ट स्नैक है. यह ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है. साथ ही, इसका फाइबर पेट साफ रखने और कब्ज (Constipation) की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है.

चना कैसे खाएं? How to eat gram?

आप इसे सुबह नाश्ते में या शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर खा सकते हैं. बस ध्यान रहे, इसे छिलके समेत खाना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि छिलके में ही सबसे ज्यादा फाइबर होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)