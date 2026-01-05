विज्ञापन
T20 WC 2026: बांग्लादेश के मैचों को भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने को लेकर ICC जल्द ले सकता है बड़ा फैसला - रिपोर्ट

BCCI vs BCB on T20 WC 2026 Venue Change Demand: रविवार को BCB ने एक आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भारत में खेले जाने वाले मैचों को लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चर्चा की गई.

BCCI vs BCB on T20 WC 2026 Venue Change Demand

ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बांग्लादेश के मैचों को भारत से हटाकर श्रीलंका में कराने के विकल्प पर विचार कर सकती है. यह पूरा मामला तब सामने आया जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ICC को औपचारिक पत्र लिखकर अपने मैचों के वेन्यू को लेकर चिंता जताई. बोर्ड ने ICC से इस पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध भी किया है. BCB का यह कदम उस घटना के बाद आया, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मौजूदा हालात के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने को कहा था.

क्या श्रीलंका बन सकता है नया वेन्यू?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ICC इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है. हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बैठक या अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. बताया जा रहा है कि वीकेंड होने की वजह से फैसला टल गया है, लेकिन अगले एक-दो दिनों में स्थिति साफ हो सकती है.

BCB ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का दिया हवाला

रविवार को BCB ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें भारत में खेले जाने वाले मैचों को लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चर्चा की गई. बोर्ड ने मौजूदा हालात और बांग्लादेश सरकार की सलाह को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि टीम के लिए भारत जाना फिलहाल सुरक्षित नहीं है.

पहले जारी शेड्यूल के मुताबिक, बांग्लादेश को कोलकाता में तीन और मुंबई में एक मुकाबला खेलना था. दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जुड़े सूत्रों का मानना है कि टूर्नामेंट से ठीक पहले मैचों की जगह बदलना आयोजकों और ब्रॉडकास्टर्स के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. लॉजिस्टिक्स, टिकटिंग और प्रसारण से जुड़े कई मुद्दे खड़े हो सकते हैं.

BCB ने साफ किया है कि उनका फैसला किसी विवाद को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. बोर्ड ने ICC से अपील की है कि हालात को समझते हुए बांग्लादेश के सभी मुकाबलों को भारत के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर कराने पर विचार किया जाए.

अब आगे क्या होगा इसे लेकर सबकी नजर ICC के फैसले पर टिकी है. अगर मैचों को शिफ्ट करने की मंजूरी मिलती है, तो श्रीलंका बांग्लादेश के मुकाबलों का नया मेजबान बन सकता है. आने वाले दिनों में इस मामले पर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है.

