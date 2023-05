चेहरे से गायब हो जाएंगी झुर्रियां, शीशे की तरह चमकेगी skin, बस फेस पर लगाएं ये सब्जी

रोज सुबह उठते ही करें खीरे का सेवन, सेहत के साथ स्किन के लिए भी फायदेमंद, जानें कैसे करें यूज

चेहरे पर आलू लगाने के फायदे | Potato Benefits for skin

विटामिन बी6

आलू में विटामिन बी6 भी पाया जाता है जो झुर्रियों और फाइन लाइन्स ( Potato for Wrinkles and Fine Lines) को कम करने में मददगार साबित होता है. इसके इस्तेमाल से आप स्किन की टैनिंग ( Tanning) को भी रिमूव कर सकते हैं.

विटामिन सी

आलू में विटामिन सी पाया जाता है जो स्किन के लिए फायदेमंद होता है. ये स्किन को अंदर से क्लीन करने में मदद करता है. यह स्किन को इवन-टोन में मदद करने के साथ फेस की क्लीनजिंग करने में भी मदद कर सकता है.

पोटेशियम

आलू में पोटेशियम भी पाया जाता है, यह स्किन से दाग-धब्बों के निशानों को हटाने में मदद करने के साथ स्किन से टैनिंग को हटाने और डेड सेल्स को रिमूव कर स्किन को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है. स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं.

आलू का कैसे करें इस्तेमाल | How to use Potato for Glowing Skin

1. इसको इस्तेमाल करना बेहद आसान है. आप एक आलू को छील कर उसे छोटे क्यूब्स में काट कर मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को फेस पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें.

2. आप आलू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आलू को कद्दूकस कर लें फिर उसे एक सूती कपड़े की मदद से उसका रस निकाल लें. इस रस को फेस पर लगाकर तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. जब यह सूख जाए तो चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

