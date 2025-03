Kitchen Hacks: चाय बनाने के बाद बची हुई चायपत्ती का इन 7 तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल, होगा मुनाफा ही मुनाफा | How To Reuse Tea Leaves

How To Use Leftover Tea Leaves | Used Tea Leaves Hacks: चाय किसे नहीं पसंद. बहुत से लोगों के दिन की शुरुआत आज भी चाय के एक कप से होती है. कितने ही घरों में आज भी दिनभर चाय का पतीला गैसे से उतरना नहीं है. चाय भारत में पी जाने वाली सबसे पॉपुलर ड्रिंक है सर्दियां हों या गर्मी का मौसम चाय लवर्स बिना किसी भेद के अपना प्रेम इस पर उडेलते हैं. लेकिन क्या आप चाय पीने के बाद बच्ची हुई चाय पत्तियों (BAchi hui Chaipatti) को फेंक देते हैं. तो आपको जानकार हैरानी होगी कि चाय बनाने के बाद बची चाय पत्तियों को आप रोजमर्रा के उपयोग में ला सकते हैं. चाय की पत्तियों के अनगिनत फायदे और उपयोग हैं. खासकर आप बची हुई चाय पत्तियों का उपयोग (Use Of Leftover Tea Leaves) कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने, स्किन और हेयर केयर में भी कर सकते हैं. यहां बताया गया है कि आप इन चमत्कारिक पत्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं.

Photo Credit: iStock

चाय की बची हुई पत्तियों का इस्तेमाल करने के अनोखे तरीके | How To Use Leftover Tea Leaves | How To Reuse Tea Leaves | Bachi Hui Chai Patti Ka Use Kaise Kare

चाय की बची हुई पत्तियों को फेंकने की बजाय, आप इन्हें अपने घर और बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ कुछ अनोखे तरीके हैं:

प्राकृतिक खाद: चाय की पत्तियों को सूखाकर या सीधे मिट्टी में मिलाकर पौधों के लिए प्राकृतिक खाद बनाएं. त्वचा के लिए स्क्रब: चाय की पत्तियों में शहद मिलाकर त्वचा के लिए एक प्राकृतिक स्क्रब बनाएं. किचन की सफाई: चाय की पत्तियों का इस्तेमाल किचन की सफाई के लिए करें, यह फर्श और बर्तनों से ग्रीस और गंदगी को हटाने में मदद करती हैं. बालों के लिए कंडीशनर: चाय की पत्तियों का उबला पानी बालों के लिए एक प्राकृतिक कंडीशनर का काम करता है. पाचक चाय: चाय की बची हुई पत्तियों को फिर से उबालकर एक हल्की पाचक चाय बनाएं. आंखों के लिए आरामदायक: चाय की पत्तियों का उपयोग टी बैग के रूप में आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है. फर्नीचर की पॉलिश: चाय की बची हुई पत्तियों का उपयोग फर्नीचर की पॉलिश के रूप में करें, यह फर्नीचर को चमक और मजबूती देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)