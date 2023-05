How To Sharpen Knife At Home: घर पर चाकू कैसे तेज करें? यहां है मग की मदद से चाकू को तेज करने का सबसे अच्छा तरीका...

How to Sharpen a Knife the Right Way: क्‍या आप जानते हैं कि आपका कॉफी मग भी चाकू की धार पैनी करने में आपकी मदद कर सकता है. जी हां, इसके लिए आपको बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है. किचन में ही रखा सिरेमिक मग इसमें आपकी मदद कर सकता है. बिलकुल, आपका सिरेमिक कॉफी मग चाकू को पैना करने में मदद कर सकता है. कैसे ये हम आपको बताते हैं.

Kitchen Hacks: चाकू की धार तेज करने के लिए अपनाएं ये ट्र‍िक | Can You Sharpen A Knife With A Coffee Mug?

अगर आप ध्‍यान से देखें, तो ज्‍यादातर सिरेमिक मगों के निचले हिस्से में एक खुरदरी, बिना चमक वाली जगह होती है. बस इसी जगह को आपके चाकू को तेज करने के लिए एक तेज पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. आपको बस इतना करना है कि मग को एक सपाट सतह पर उल्टा रखना है, मग को एक हाथ में मजबूती से पकड़ें और हैंडल को दूर की ओर रखें और अपने चाकू के किनारे को 45 डिग्री के कोण पर रिंग के पार घुमाएं. हर बार कुछ स्ट्रोक के बाद साइड बदलते रहें. फिर बस इसे पानी से धो लें.

Protein Rich Food For Vegetarians: अंडे और चिकन से कम नहीं हैं ये सब्‍ज‍ियां, प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्स जो मसल्‍स बनाने में करेंगे मदद...

ध्‍यान रखें :

हमेशा चाकू की धार ऐसी जगह पर पैनी करें जहां से खाना बनाने वाली जगह दूर हो.

अगर आपका किचन छोटा है, तो खाने की चीजों को ढक कर ही चाकू को पैना करना शुरू करें.

चाकू की धार तेज करने के बाद उसे ठीक से धोना भी जरूरी है.

अपनी सुरक्षा के लिए और खुद को चोटिल करने से बचने के लिए चाकुओं को तेज करते समय बेहद सावधान रहें..

याद रखें:



यह कॉफी मग हैक आपके चाकू को चुटकी में तेज धार देगा, लेकिन यह केवल कुछ दिनों तक चलेगा और कुछ दिन बाद आपका चाकू फिर से कम धार वाला हो जाएगा. इसलिए, इस हैक को एक शॉर्ट टर्म समाधान ही है.

घर पर चाकू की धार तेज करने के आसान तरीके का ये वी‍डियो देखें:

चाकू की धार को तेज़ करने के बेस्‍ट घरेलू तरीके | What Is The Best Way To Sharpen A Knife?

हालांकि यह सिरेमिक कॉफी ट्रिक संकट की स्थिति में पूरी तरह से काम करती है, लेकिन अगर आप इसका उपयोग करना सीख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक शार्पनर, ग्राइंडिंग व्हील या व्हेटस्टोन में भी निवेश करना एक अच्छा विचार होगा. इस बीच, यह कॉफी मग हैक आपका पसंदीदा हो सकता है.

अब किचन में कभी सुस्त पल नहीं होगा. अगली बार जब आपके चाकू की धार कम हो, तो बस अपने कॉफी मग तक पहुंचें और उन ब्लेडों को तेज गति दें.

Falsa Sharbat Recipe: स्‍वाद और सेहत का खजाना है फालसा का शरबत, आपको कूल-कूल रखेगी ये खट्टी मीठी ड्रिंक

फूड की और खबरों के लिए क्‍लिक करें.