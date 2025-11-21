बिना पानी कुकर में कैसे पकाएं शकरकंद, मिलेगा अंगीठी और मिट्टी के चूल्हे जैसा स्वाद

ठंड के मौसम में कई तरह की सब्जियां आती हैं जिन्हें सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और उन्हीं में से एक है शकरकंद. शकरकंद का सेवन सर्दियों के मौसम काफी फायदेमंद माना जाता है. भुनी हुई शकरकंद का स्वाद अलग ही होता है लेकिन घर पर भुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं. क्योंकि आज हम आपको एक आसान ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप शकरकंद को भुन सकते हैं. आपको बता दें कि शकरकंद में फाइबर, विटामिन ए, पोटैशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

घर पर बिना पानी के कैसे उबाले शकरकंद- (How To Roast Shakarkand In Cooker)

घर पर स्वादिष्ट और भुनी शकरकंद जैसा स्वाद पाने के लिए आप सबसे पहले ताजी और मध्यम आकार की शकरकंद लें. उन्हें अच्छे से धोकर कपड़े से सुखा लें ताकि उन पर कोई नमी न रहे. अब प्रेशर कुकर में कोई पानी न डालें. केवल कुकर के अंदर एक स्टैंड या जाली रख दें ताकि शकरकंद सीधे तले से न लगी रहे. इसके बाद कुकर में शकरकंद को रख दें. गैस को धीमी आंच पर कर दें और कुकर का ढक्कन बिना सीटी लगाए बंद कर दें. लगभग 10 से 12 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पर रखें. बीच में एक बार कुकर को हल्का-सा हिला दें जिससे गर्मी बराबर फैले. जब कुकर खोलेंगे तो शकरकंद हल्की भुनी और मुलायम मिलेगी, जिसमें वही सुगंध आएगी जो अंगीठी पर भुनने से आती है.

शकरकंद को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. इससे स्वादिष्ट रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. रोजाना भुनी शकरकंद खाने से शरीर को एनर्जेटिक रखने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं ये स्किन के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)