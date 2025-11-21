विज्ञापन
100 बीमारियों इलाज है घर पर बना चाय मसाला पाउडर, जानें घर पर कैसे करें तैयार

Chai Masala Powder: अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं और घर पर ऐसा चाय मसाला पाउडर तैयार करना चाहते हैं जो स्वाद और सेहत से भरपूर हो तो पूनम देवनानी से जानें.

Chai Masala Powder: घर पर चाय मसाला पाउडर कैसे तैयार.

Chai Masala Powder: चाय पीने के शौकीन कभी भी इसे पी सकते हैं. भारत में चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि इमोशन है. सुबह से लेकर शाम तक हम सभी चाय पीना पसंद करते हैं. थोड़ी सी काम की थकान हुई, आलस आया चलो चाय पीते हैं. चाय हमारी आदत बन गई है. चाय की वैराइटी इतनी हैं कि इसे हर कोई अपनी पसंद के अनुसार इसमें अदरक, इलायची जैसी चीजों का इस्तेमाल करके पीना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप मसाला चाय पीना पसंद करते हैं. अगर आपका जबाव हां है और इसे मार्केट से नहीं बल्कि घर पर तैयार करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि हाल ही में हमें इंस्टाग्राम पर masalakitchenbypoonam पर एक ऐसा वीडियो मिला. जिसमें चाय मसाला पाउडर बनाते दिखाया गया है. 

यहां देखें वीडियो-

पूनम देवनानी के चाय मसाला की खासियत इसके मसालों के अनूठे और शक्तिशाली मिश्रण में है. पूनम बताती हैं कि इसे बनाने के लिए आपको छोटी इलायची, बड़ी इलायची 4 नग लेना है. उसके बाद काली मिर्च, लौंग और सौंफ को बराबर मात्रा में लेना है. चक्र फूल और दालचीनी, मुलेठी और सुपारी का भी एक-एक टुकड़ा लेना है. 

​मसालों को पीसने से पहले उन्हें हल्का सेंकना है. इसे 'धीमी आंच' पर करने से दो फायदे होते हैं पहला कि, मसालों में मौजूद सारी नमी खत्म हो जाती है, जिससे वे आसानी से पिसते हैं और पाउडर महीन बनता है. दूसरा, हल्की आंच पर सेंकने से मसालों में मौजूद प्राकृतिक तेल सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उनकी खुशबू और स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. ध्यान रहे कि मसाले जलें नहीं, नहीं तो स्वाद कड़वा हो जाएगा. जब सभी मसाले अच्छी तरह से सिंक जाएं ते आंच बंद दें. कुछ सूखे गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें. गुलाब की पंखुड़ियों को सेंका नहीं जाता है, बल्कि उन्हें सिर्फ गर्म पैन की बची हुई गर्माहट में डाला जाता है. पंखुड़ियां चाय मसाले को एक मनमोहक, फूलों वाली खुशबू देती हैं जो चाय पीते समय एक प्रीमियम एहसास देती है. यह खुशबू ही 'राज' है जिसके बारे में आपके पड़ोसी जरूर पूछेंगे. मसालों को सेंकने के बाद, उन्हें पूरी तरह से ठंडा करना बहुत जरूरी है. गर्म मसालों को पीसने से उनकी खुशबू उड़ जाती है और मिक्सर जार खराब हो सकता है. जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तो उसे मिक्सर जार में डालें. इस दौरान पिसे हुए मसालों के साथ अदरक पाउडर भी डालना है. सभी को एक साथ बारीक पाउडर होने तक अच्छी तरह से पीस लें. उसके बाद बिना किसी नमी के एक साफ कांच के जार में भरकर स्टोर कर लें. 

इस मसाले वाली चाय पीने से गले में आराम मिलता है. दर्द को दूर रखने में मदद मिल सकती है. तो जब भी आप चाय बनाएं इस मसाले का इस्तेमाल जरूर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

