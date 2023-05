How to relieve constipation instantly at home: गलत खानपान की आदतों और लेजी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल लोगों में कब्ज (Constipation) की शिकायत बढ़ रही है. आमतौर पर कहा जाता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाए रखने, हाइड्रेटेड रहने और नियमित वर्कआउट करने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है. लेकिन सिर्फ इतने से ही बात नहीं बनती क्योंकि जो कुछ हम खाते-पीते हैं उसका असर हमारी पाचन क्रिया पर होता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ नेचुरल ड्रिंक्स (Drinks for Constipation) के बारे में बता रहे हैं, जो कब्ज की समस्या से राहत देने में बेहद कारगर हो सकते हैं. आइए उससे पहले ये भी जान लें कि आखिर कब्ज होती क्यों है.