वजन घटाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये हेल्दी नाश्ता, यहां देखें ओट्स ढोकला बनाने की आसान रेसिपी

वजन घटाने के लिए ओट्स के स्वास्थ्य लाभ | ओट्स वजन कम करने में कैसे मदद कर सकता है (Health Benefits Of Oats For Weight Loss | How Oats Can Help Lose Weight):

वजन कम करने वाली डाइट में ओट्स या दलिया हेल्दी अनाजों में से एक है. यह सॉल्युबल फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन प्रक्रिया को सुधारने के साथ ही स्वस्थ मल त्याग करने में भी आसानी देता है. दलिया में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कई रिसर्च में सामने आया है कि ये दिल को हेल्दी रखने में भी मददगार साबित हो सकता है. बेहतर स्वास्थ्य के लिए दलिया को अच्छा फूड माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साबुत अनाज अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारने में मदद कर सकते हैं. डीके पब्लिशिंग की बुक 'हीलिंग फूड्स' के अनुसार, "ओट्स में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, पानी में सॉल्युबल फाइबर और बीटा-ग्लूकन होता है, जो अनहेल्दी (एलडीएल) कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. साथ ही अपच को कम करने के लिए भी बेहतरीन माना जाता है. "

वजन घटाने के लिए ढोकला क्यों? | क्यों ढोकला एक स्वस्थ वजन घटाने वाला नाश्ता है (Why Dhokla For Weight Loss? | Why Dhokla Is A Healthy Weight Loss Snack):

गुजरात का पसंदीदा ढोकला हमेशा हमारे सबसे पसंदीदा स्नैक्स में शामिल रहता है. ढोकले के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये हेल्दी होने के साथ ही खाने मे भी काफी स्वादिष्ट होता है. क्योंकि ढोकले को भाप में पकाया जाता है इस लिए इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है. इसके अलावा, ढोकला बनाने के लिए बहुत कम तेल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह वजन घटाने वाला स्नैक बन जाता है.

वजन घटाने के लिए ओट्स वेजिटेबल ढोकला कैसे बनाएं | ओट्स वेजिटेबल ढोकला रेसिपी (How To Make Oats Vegetable Dhokla For Weight Loss Diet | Oats Vegetable Dhokla Recipe):

सबसे पहले एक बाउल लें और उसमें ओट्स, सूजी, अदरक-मिर्च का पेस्ट, मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएं.

अब इसमें उबली हुई सब्जियां जैसे हरी मटर, फण्सी, गाजर, या आप अपनी पसंदीदा मौसमी को भी सब्जी मिक्स कर लें.

अब बैटर में धीरे-धीरे दही मिलाएं और उसको अच्छे से मिक्स करें ताकि उसमें कोई गांठ ना रह जाए.

जब बैटर बनकर तैयार हो जाए तो उसमें नमक डालें आपका बैटर बनकर तैयार है.

अब एक थाली लें और उसमें चिकनाई लगाकर बैटर डालें. थाली में मिक्सचर को अच्छी तरह से फैलाएं.

अब इसे स्टीमर में लगभग 10 मिनट के लिए भाप में पकने दें. अब इसे छोटे-छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें और अगर चाहें तो धनिया पत्ती और राई से उसको गार्निश करें. आपके ढोकले बनकर तैयार हैं और इसे अपनी पसंदीदा चटनी के साथ खाएं.