खिले खिले चावल बनाने का सही तरीका... चावल बनाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

चावल बनाने से पहले उसको ठीक से धोना सबसे जरूरी होता है. चावल को धोने से उसमें पाया जाने वाले स्टार् निकल जाता है. स्टार्च चावल को चिपचिपा बनाने की वजह होते हैं. इसके लिए आप एक बर्तन में चावल लीजिए फिर उसमें पानी डालकर हाथों से अच्छी तरह चावल को धुलकर पानी निकाल दीजिये. चावल को आपको 2-3 बार धोना है जब तक उसको साफ करने पर पानी थोड़ा साफ न निकलने लगे.

चावल को खिला-खिला बनाने के पीछे एक और महत्वपूर्ण चीज है वो है इसको भिगोना, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं. जल्दी-जल्दी खाना बनाने के चलते हम अक्सर चावल को भिगोना भूल जाते हैं. लेकिन यही वह है जो चावल को ज्यादा फूला हुआ बनाता है, दानों को अलग रखता है और हर बार वो खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है! ध्यान रखें कि बनाने से पहले चावल कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दें.

Viral Video: महिला ने बनाया अंडे के साथ कैरमल पॉपकॉर्न, अजीब फूड कॉम्बिनेशन देख- इंटरनेट कन्फ्यूज्ड