Broccoli Paratha: अगर आप भी नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो आप नाश्ते में ब्रोकली पराठा बना सकते हैं. ये खाने में स्वादिष्ट और बनाने में बेहद आसान है.

सुबह के नाश्ते में बनाएं टेस्टी और हेल्दी ब्रोकली पराठा, नोट कर लें रेसिपी
Broccoli Paratha: नाश्ते में बनाएं टेस्टी ब्रोकली पराठा.

Broccoli Paratha: अगर आप हेल्दी और टेस्टी खाने के शौकीन हैं तो आज हमारे पास आपके लिए एक ऐसी रेसिपी है जो आपके नाश्ते के लिए परफेक्ट, टेस्टी और हेल्दी भी है. अगर आपके यहां भी लोग ब्रोकली को देखकर मुंह बना लेते हैं तो आप उनके लिए बना सकते हैं टेस्टी ब्रोकली स्टफ्ड पराठा. आप इसे लंच बॉक्स में भी पैक करके बच्चों को भी दे सकते हैं. तो चलिए जानते हैं ब्रोकली पराठा बनाने की रेसिपी. 

ब्रोकली पराठा बनाने के लिए सामग्री

  • 2 कप आटा
  • 1 प्याज (बारीक कटा हुआ)
  • तेल या घी जरूरत के हिसाब से 
  • पानी जरूरत के अनुसार 
  • 1 ब्रोकली 
  • 1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
  • 1 चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
  • 1 चम्मच लहसुन (बारीक कटा हुआ)
  • 1/2 छोटा चम्मच हल्दी
  • नमक स्वादानुसार
  • 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर 
  • 1 छोटा चम्मच गरम मसाला

ब्रोकली स्टफ्ड पराठा बनाने की रेसिपी

ब्रोकली पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन मे आटा लें और इसमें थोड़ा सा नमक, दो चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. इसके बाद आटे को 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें. 

अब बारी है स्टफिंग तैयार करने की, इसके लिए ब्रोकली को अच्छे से धोकर साफ कर लें. अब इसको छोटे टुकड़ों में काट कर आप इसे मिक्सी के जार में डाल कर दरदरा पीस लें. अब एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल गर्म करें इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज डालकर थोड़ा सा भून लें. इसके बाद आप इसमें ब्रोकली को कड़ाही में डालें और इसे थोड़ी देर तक पका लें. फिर इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दें.

अब आटे की छोटी लोई बनाएं और इसमें स्टफिंग को फिल करें. किनारों को बंद करके इसे गोल कर लें और हल्के हाथों से बेल लें. अब इसको गर्म तवें पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंककर पका लें. पराठे को आप दही, अचार, चटनी या सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

