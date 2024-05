रखे-रखे पकने और सड़ने लगते हैं आम, तो जान लें इन्हें स्टोर करने का सही तरीका, हफ्ते भर तक ताजा रहेंगे आम

आम को लंबे समय तक ताजे रखने के टिप्स | Tips To Keep Mangoes Fresh

Tips To Keep Mangoes Fresh: गर्मियों के साथ ही फलों के राजा आम (Mangoes) का मौसम भी आ गया है. दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापुरी, हिमसागर, मालदा, बादामी, केसर और ढेरों आम के प्रकार और इनका जायका भले ही अलग हो लेकिन आम के दीवानों के दिल में इनके लिए प्यार एक जैसा है. आम को पसंद करने वाले लोग एक साथ ढेर सारे आम ले तो आते हैं लेकिन कभी-कभी इसे ठीक से स्टोर (How to Store Mangoes) न करने की वजह से आम जल्दी ही खराब भी होने लगते हैं. आइए जानते हैं कि आप कई दिनों तक ताजा आम (Fresh Mango) का मजा ले सकें इसके लिए आप इसे किस तरह से स्टोर करें.

आम को स्टोर करने का सही तरीका और आम ताजे रखने के टिप्स | How to Store Mangoes and Tips To Keep Mangoes Fresh

फ्रिज में ऐसे करें स्टोर