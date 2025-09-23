बाल सफेद क्यों होते हैं, क्या इन्हें परमानेंट काला किया जा सकता है? डॉक्टर ने बताया ऐसा नुस्खा फिर कभी नहीं लगानी पड़ेगी मेंहदी और डाई

Balo ko Naturally Kala Karne ke Upay: अगर आप भी सफेद बालों से परेशान हैं और उन्हें काला करने के लिए केमिकल डाइ और हेयर कलर लगाते हैं तो अब ऐसा करना बंद कीजिए. अगर आपके बाल टाइम से पहले सफेद हो रहे हैं तो अभी भी एक पावरफुल आयुर्वेदिक नुस्खे से आप इन्हें नेचुरली ब्लैक बना सकते हैं. और यह सिर्फ दादी नानी का टोटका नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस की कसौटी पर भी पूरी तरह से खरा उतरता है. अब आप सोच रहे हैं कि क्या सच में सफेद बालों को नेचुरली काला किया जा सकता है? तो जवा हैं जी हां, सफेद बालों को दोबारा से काला करना पॉसिबल है. लेकिन तब जब यह प्रीमैच्योर ग्रे हो रहे हैं.

बाल सफेद क्यों होता हैं

साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से स्ट्रेस, विटामिन डेफिशिएंसी, एक्सेसिव सन एक्सपोज़र और केमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से मेलानिन पिगमेंट यानी बालों को काला रंग बनाने वाला जो फॉलिकल होता है, वो कमजोर हो जाता है. जिस वजह से बाल सफेद होने लगते हैं. लेकिन आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जो इसे रिवर्स करने में आपकी मदद कर सकता है. उन्होंने एक ऐसा स्पेशल हेयर ऑयल बनाना बताया है जो कि आयुर्वेद के तीन सबसे पावरफुल हर्ब्स से बना है. जिसे रेगुलरली लगाने पर सफेद बाल वापस से काले होने लगते हैं. लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि आखिर किन गलतियों की वजह से आपके बाल सफेद हो रहे हैं ताकि यह गलतियां आप बार-बार ना करें और बालों के सफेद होने की स्पीड कम हो जाए.

जेनेटिक

अगर 35 साल या उससे कम उम्र में बाल सफेद होने लगे तो उसे प्रीमैच्योर ग्रेइंग कहते हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं. लेकिन सबसे कॉमन कारणों की बात करें तो जेनेटिक रीज़ंस से यानी अगर किसी फैमिली में और लोगों के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा.

स्ट्रेस

इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे कि विटामिन बी12, जिंक, आयरन और कॉपर की कमी से, थायराइड डिस्फंक्शन की वजह से, ज्यादा सन एक्सपोज़र से, स्मोकिंग से और इवन हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल करने से भी बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं.

आमतौर पे देखें तो हर एक केस में बालों को वापस से काला बनाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाकर और आर्युवेदिक उपायों की मदद से आप इस प्रोसेस को स्लो और रिवर्स भी कर सकते हैं.

कैसे बनाएं ऑयल

इस तेल को बनाने के लिए आपको चार चीजें लेनी होंगी.

आंवला जो कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है.

करी लीव्स जिनमें विटामिन बी और आयरन होता है.

भृंगराज पाउडर जो कि नेचुरल मिलानिन बूस्टर है.

कोकोनट ऑयल जो कि हमारे इस ऑयल का बेस होगा.

इसे बनाने के लिए आप एक पैन के अंदर एक कप कोकोनट ऑयल लीजिए और उसमें दो टेबलस्पून सूखे आंवले के टुकड़े, एक मुट्ठी फ्रेश करी लीव्स और दो टेबलस्पून भृंगराज पाउडर को मिलाकर इसे स्लो फ्लेम पर तब तक पकाइए जब तक पत्तियां और आंवला बिल्कुल काला ना हो जाए. इसके बाद ऑयल को आप ठंडा करके छान लीजिए और हफ्ते में तीन बार यानी हर एक दिन के बाद अपने बालों की जड़ों में इसको लगाकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह एक माइल्ड शैंपू से बालों को धोकर साफ कर लीजिए. बेहतर रिजल्ट के लिए डॉक्टर ने इस तेल को तीन महीने कम से कम इस्तेमाल करने को कहा है.

क्या खाएं

बालों को काला करने के लिए आप रोज सुबह एक टीस्पून रोस्टेड काले तिल और एक गिलास फ्रेश आंवला जूस का सेवन भी कर सकते हैं. इससे आपको फर्क बहुत तेजी से दिखने लगेगा. इसके साथ ही अपनी डाइट में खजूर, बादाम और पालक इन तीन चीजों को भी जरूर शामिल करें क्योंकि यह विटामिन बी12, कॉपर और आयरन से भरपूर होते हैं और बालों को काला करने में आपकी मदद करते हैं.

