हिचकी आने पर छाछ के साथ पी लें ये पाउडर तुरंत मिलेगा आराम, Acharya Balkrishna ने बताया जबरदस्त उपाय

Hichki Rokne ke Upaay: क्या आपको भी जब हिचकी आती है तो आप सोचते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है. बचपन से ही हम सब ये सुनते आए हैं कि हिचकी आने का मतलब है कि हमको कोई याद कर रहा है. तभी हम सभी ये सोचने में लग जाते हैं कि आखिर हमको कौन याद कर रहा होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में हिचकी आने की वजह ये है या फिर इसका कोई और कारण है?

'हिचकी' आते ही हम अपने दिमाग में रिश्तेदारों, दोस्तों और शुभचिंतकों की लिस्ट बनाने लगते हैं पर अगर इससे भी कुछ नहीं होता तो हम लोग पानी पी लेते हैं जिससे हमें हिचकियों से किसी तरह छुटकारा मिल जाए. हालांकि, हिचकी का किसी की याद से कोई वास्ता नहीं है. साइंस में हिचकी क्यों आती है इसे लेकर तर्क दिया गया है.

हिचकी आने के वैज्ञानिक कारण

वैज्ञानिकों की मानें तो हिचकी आने का संबंध हमारी सांस से है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार जब हमारे डाइजेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत होती है तो हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है. अगर आप बहुत तेजी से खाते हैं या कुछ पीते हैं, तो अचानक हिचकी आ सकती है. यह आपके डायाफ्राम की बार-बार होने वाली ऐंठन है, जो आपके वोकल कॉर्ड्स के बंद होने से आने वाली 'हिक' साउंड के साथ सुनाई देती है.

हिचकी का कारण अज्ञात होता है और इसका कोई स्पष्ट वजह नहीं है. इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जो विशेष रूप से वे जो डायाफ्राम पर दबाव डालते हैं, कुछ लोगों में समय-समय पर हिचकी आने की परेशानी रहती है. इसके कुछ मुख्य कारण हैं- तेजी से खाना, गर्म या मसालेदार खाना, अपच, शराब का अधिक सेवन, फिजी ड्रिंक, सिगरेट पीना, तनाव, बुरी गंध और गर्भावस्था.

ये भी पढ़ें: सुबह सिर्फ 1 गिलास पी लीजिए ये पानी फिर देखो कमाल, डॉक्टर ने बताया पेट की गंदगी को बाहर निकाल देगा ये पानी

हिचकी रोकने के उपाय

आचार्य बालकृष्ण ने हिचकी को रोकने के लिए एक उपाय बताया है, जिसकी मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए आपको आपके किचन में मौजूद कुछ चीजों की जरूरत होगी. आइए जानते हैं इस देसी नुस्खे को बनाने का तरीका.

सामग्री

छाछ

सोंठ का पाउडर

विधि

हिचकी आने पर आप एक गिलास छाछ में एक चौथाई सोंठ का पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लें और इसका सेवन कर लें. आपको हिचकी की समस्या से राहत मिल जाएगी.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)