घर पर पनीर की प्योरिटी कैसे चेक करें? इन 5 आसान तरीकों से पहचानें पनीर असली है या नकली

How to Check Paneer Is Real Or Fake: आजकल मार्केट में खाने-पीने की चीजों में मिलावट का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसमें पनीर भी शामिल है. पनीर हमारे रोजमर्रा के खाने में खास जगह रखता है, लेकिन अगर यह मिलावटी हो तो यह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. मिलावटी पनीर से पेट खराब होना, फूड पॉयजनिंग और लंबी अवधि में गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं. इसलिए पनीर की शुद्धता की जांच करना हर किसी के लिए जरूरी है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको लैब जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर पर ही कुछ आसान तरीकों से आप इसका टेस्ट कर सकते हैं.

नकली पनीर की पहचान करने का तरीका (How To Identify Fake Paneer)

1. पानी में घुलने वाला टेस्ट

एक साफ गिलास में गुनगुना पानी लें और उसमें पनीर का एक छोटा टुकड़ा डालें. अब इसे 5-10 मिनट तक छोड़ दें. अगर पनीर असली है, तो यह पानी में अपनी शेप बनाए रखेगा और टूटेगा नहीं. अगर पनीर में स्टार्च या अन्य मिलावट है, तो यह पानी में टूटकर धुंधला कर देगा और पानी का रंग बदल सकता है.

2. आयोडीन वाला स्टार्च टेस्ट

पनीर का छोटा टुकड़ा लें और उस पर 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन (जिसे आयोडीन टिंचर कहते हैं) डालें. अगर पनीर में स्टार्च मिला है, तो आयोडीन गिरते ही इसका रंग नीला या काला हो जाएगा. अगर कोई बदलाव नहीं आता, तो इसका मतलब पनीर शुद्ध है.

3. गरम करने वाला टेस्ट

एक कढ़ाही में पनीर का छोटा टुकड़ा धीमी आंच पर गरम करें. अगर पनीर शुद्ध है, तो यह पानी छोड़ते हुए हल्का सिकुड़ेगा और पीला हो सकता है. अगर इसमें सिंथेटिक मिलावट है, तो यह पिघलकर चिपचिपा हो जाएगा या तेल जैसा छोड़ देगा.

4. टेक्सचर और खुशबू पहचानें

शुद्ध पनीर का टेक्सचर स्मूद और हल्का दानेदार होता है. इसकी खुशबू ताजी और दूध जैसी होती है, जबकि मिलावटी पनीर में अजीब सी गंध आ सकती है.

5. नींबू पानी टेस्ट

थोड़े गुनगुने पानी में नींबू का रस डालें और उसमें पनीर का छोटा टुकड़ा डालें. अगर पनीर में सिंथेटिक चीजें हैं, तो इसका रंग या टेक्सचर बदल सकता है.

बरतें ये सावधानियां

हमेशा ताजा और विश्वसनीय डेयरी से ही पनीर लें.

पनीर को ज्यादा दिनों तक स्टोर न करें, क्योंकि पुराना पनीर भी खराब हो सकता है.

अगर पनीर का रंग सफेद से ज्यादा चमकीला या कृत्रिम लगे, तो सतर्क हो जाएं.

पनीर की शुद्धता जांचना मुश्किल नहीं है. थोड़ी सी सावधानी और घर पर किए गए ये छोटे-छोटे टेस्ट आपको मिलावट से बचा सकते हैं. शुद्ध पनीर न सिर्फ स्वाद में बेहतर होता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है. याद रखें, हेल्दी रहने के लिए सही और शुद्ध खाने का चुनाव सबसे जरूरी कदम है.

